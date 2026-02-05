Sabores, história e natureza: o roteiro europeu escondido no Espírito Santo

Viajar pelo Espírito Santo também significa atravessar séculos de história europeia preservada no cotidiano, na arquitetura e nos sabores. Nesse contexto, o Circuito Turístico das Três Santas se consolida como um dos roteiros mais autênticos do estado, ao unir tradição, memória e natureza em uma experiência que vai além do turismo convencional.

Ao percorrer essa rota, o visitante encontra não apenas paisagens marcantes, mas também modos de vida que seguem vivos graças à herança deixada por imigrantes alemães e italianos.

Formado pelos municípios de Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Santa Leopoldina, o circuito está inserido na chamada Região dos Imigrantes. As cidades ficam a cerca de 50 quilômetros umas das outras, o que facilita o deslocamento e permite ao turista montar roteiros flexíveis, seja para um fim de semana prolongado, seja para uma imersão mais completa.

Circuito Turístico das Três Santas

Em Santa Maria de Jetibá, a cultura pomerana segue presente na língua, nas tradições religiosas e na organização comunitária. A cidade se destaca pelo forte vínculo com a agricultura familiar, pelas festas típicas e pelo modo de vida simples, que desperta interesse em quem busca turismo cultural e experiências genuínas. Ao mesmo tempo, o contato direto com a população local reforça a sensação de pertencimento e acolhimento.

Já Santa Teresa se firmou como um dos principais destinos turísticos do Espírito Santo. Conhecida como a primeira colônia italiana do Brasil, a cidade preserva construções históricas, museus, centros culturais e uma intensa programação gastronômica. Além disso, o município atrai visitantes interessados em vinhos artesanais, cafés especiais e culinária típica italiana, sempre combinados com o clima de montanha e o ritmo tranquilo do interior.

Santa Leopoldina, por sua vez, guarda um patrimônio histórico singular. Antigo polo comercial da região, o município preserva casarões, igrejas e ruas que remetem ao período da imigração europeia e ao auge do transporte fluvial. Ao caminhar pelo centro histórico, o visitante observa como a arquitetura e a paisagem se integram, revelando um passado que ainda dialoga com o presente.

Gastronomia com receitas tradicionais

Além da dimensão histórica, o Circuito das Três Santas também se destaca pela gastronomia. Receitas tradicionais atravessaram gerações e hoje fazem parte da identidade local. Inclusive, pães como o Milchbrot, doces como Spitzbuben, Käsekuchen, Streusel Kuchen e Strudel, além de biscoitos caseiros, queijos, linguiças artesanais e a tradicional Blutwurst, compõem um cardápio que transforma cada parada em uma experiência sensorial.

Ao mesmo tempo, o circuito oferece atrativos naturais que complementam a vivência cultural. Trilhas, mirantes, áreas verdes e paisagens montanhosas convidam ao contato com a natureza. Isso torna o roteiro ideal para quem busca equilíbrio entre descanso, aprendizado e lazer. Dessa forma, o visitante encontra um destino completo, capaz de unir turismo histórico, cultural, gastronômico e ecológico.

Portanto, o Circuito Turístico das Três Santas se apresenta como uma síntese da influência europeia no Espírito Santo. O roteiro convida à descoberta de histórias, sabores e tradições que moldaram a identidade capixaba e seguem encantando quem decide explorar o interior do estado.

Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).