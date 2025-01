Marataízes: cinco dicas imperdíveis para aproveitar a Pérola Capixaba

Marataízes, no Sul do Espírito Santo, é um destino encantador e versátil para quem busca belas praias, tranquilidade e atrações que conectam natureza e cultura. Conhecida como a “Pérola Capixaba”, a cidade é um dos lugares mais procurados por turistas no verão e oferece opções para toda a família. Aqui vão cinco dicas para você aproveitar ao máximo sua viagem a Marataízes!

1. Explore a Praia Central

Foto: Prefeitura de Marataízes

É um dos grandes cartões portais da cidade e e também um dos pontos mais procurados de Marataízes. Então, o local merece estar no topo da sua lista!

Após passar por uma grande obra de reurbanização, o local conta com uma pista dupla, playground, skate parque, quadra de futebol de areia, vôlei de praia, academia popular, ciclovia e quiosques.

Dica: Chegue cedo para conseguir um bom lugar e aproveite o pôr do sol – uma experiência imperdível na Praia da Barra.

2. Conheça o Lagoa do Siri

A Lagoa do Siri, localizada em Marataízes, Espírito Santo, é o destino ideal para um dia de lazer em família. Com águas tranquilas e seguras, a lagoa oferece um ambiente perfeito para crianças brincarem e nadarem sem preocupações. Além disso, é um local procurado para a prática de esportes náuticos e pesca, sendo um dos pontos mais movimentados do sul do estado.

Foto: Pammela Volpato

Situada a 9 km do centro de Marataízes, na Região Turística da Costa e da Imigração, a Lagoa do Siri encanta os visitantes com sua beleza natural. A vista panorâmica da lagoa, já visível da rodovia, impressiona quem passa por ali. Com uma faixa de areia dourada e rodeada por coqueiros, a Lagoa do Siri possui uma atmosfera tropical única. A infraestrutura do local é outro atrativo, com quiosques, bares e restaurantes que garantem conforto para os visitantes. As mesas e cadeiras dispostas à margem e até dentro da lagoa tornam o ambiente ainda mais convidativo para quem deseja relaxar.

Dica: Leve uma toalha e separe um tempo para um piquenique; o visual ao redor do lago é deslumbrante.

3. Descubra as Falésias de Marataízes

Com suas formações rochosas esculpidas pelo tempo, as falésias de Marataízes encantam com paisagens deslumbrantes que misturam o azul do mar com os tons avermelhados das rochas. Um cenário perfeito para trilhas, momentos de contemplação e fotos inesquecíveis!

Os paredões têm mais de 40 metros de altura e mirantes naturais que dão o charme ao local, que é o preferido para quem tirar fotos incríveis e fora do óbvio! Dessa forma, são verdadeiras muralhas lapidadas pelo tempo, com cerca de 6 quilômetros de extensão.

Dica: Aproveite para fazer uma caminhada ao longo das falésias ao amanhecer ou ao entardecer – as cores são ainda mais impressionantes com a luz do sol.

4. Igreja Nossa Senhora dos Navegantes

Edificada a partir de 1872, na Barra de Itapemirim, a igreja Nossa Senhora dos Navegantes, é uma das mais antigas de Marataízes. Vale ressaltar que seus altares neogóticos são de rara beleza.

Nela acontece sempre em 2 de fevereiro a Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, cum uma bela procissão fluvial pelo rio Itapemirim. Quem visita o templo se impressiona com os detalhes contidos nas imagens sacras e com a bela pintura do teto da igreja, que mostra a importância da padroeira na vida dos pescadores.

5. Trapiche de Marataízes

Foto: Divulgação / TripAdvisor

Localizado no Porto da Barra de Itapemirim, o trapiche foi um grande marco da navegação fluvial do Estado. Construído pelo Barão de Itapemirim, por volta de 1860, com a finalidade de armazenar a produção agrícola destinada, principalmente, para o Rio de Janeiro e Salvador.

Por fim, com a chegada da ferrovia e das estradas de rodagem o Porto da Barra foi ficando cada vez mais em desuso, até ser desativado definitivamente. Está em execução atualmente a primeira parte do projeto para salvaguarda das paredes e revitalização do local, que deverá ser transformado num parque turístico.

Assim, essas cinco dicas vão transformar sua visita a Marataízes em uma experiência completa e inesquecível. Desde praias, passando por lagoas e até as incríveis falésias, a cidade oferece opções para todos os gostos. Então, Marataízes é, sem dúvida, um destino capixaba que merece ser explorado e apreciado.