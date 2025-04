Santuário do Caraça: a religiosidade do Brasil guardada em MG; conheça

O município de Catas Altas, em Minas Gerais, com pouco mais de 5.400 habitantes, guarda parte da história da religiosidade do Brasil. E lá que está situado o Santuário do Caraça, um centro de missão e espiritualidade, cultura e educação, conservação ambiental, lazer e turismo em meio à natureza.

Fundado em 1770 pelo português Carlos Mendonça Távora, conhecido como Irmão Lourenço de Nossa Senhora, o Santuário de Caraça é um refúgio de fé e religiosidade no meio da mata mineira. Além disso, o espaço alia o turismo, com o contato direto com a natureza e as belezas naturais de Minas Gerais.

Igreja dedicada à Nossa Senhora Mãe dos Homens (Foto: Alissandra Mendes/Aqui Notícias)

O Santuário do Caraça é um convite para desbravar essa parte da história do Brasil e conhecer mais sobre um dos importantes colégios internos para meninos do país, a partir de 1820. Em seu auge, o colégio chegou a receber 350 alunos. De lá saíram importantes padres e políticos, como os ex-presidentes Arthur Bernardes e Afonso Augusto Moreira Pena.

Na igreja dedicada à Nossa Senhora Mãe dos Homens, estão guardadas sob o altar as relíquias de São Pio Mártir, soldado romano morto por professar a fé cristã. São Pio Mártir é o primeiro corpo de santo vindo para o Brasil.

Dentro da igreja encontra-se um quadro da Santa Ceia, pintado por Antônio da Costa Ataíde, o ‘Mestre Ataíde’ (1762-1830), expoente da arte colonial mineira.

Santuário do Caraça: uma preservação da história

Em 1968, dois alunos do então colégio interno do Caraça esqueceram um fogareiro aceso e puseram fim à escola. No entanto, as ruínas deram lugar a um Museu, que conta a história do local e de sua importância para a religiosidade no Brasil.

A visita ao Museu é conduzida por um guia, que conta a história e explica as peças no local, como as máquinas de costura e itens de sapataria utilizada pelos alunos durante as aulas, além de porcelanas e utensílios usados no dia a dia do colégio. A coleção é riquíssima em detalhes.

Camas onde dormiram Dom Pedro II e a Imperatriz Teresa Cristina (Foto: Alissandra Mendes/Aqui Notícias)

No espaço ainda é possível visitar e conhecer as camas que Dom Pedro II e a Imperatriz Teresa Cristina dormiram quando visitaram as instalações do Santuário do Caraça. Aliás, Dom Pedro II foi uma visita ilustre no local.

Acervo da biblioteca (Foto: Alissandra Mendes/Aqui Notícias)

O Museu guarda ainda acervo como uniforme dos alunos, honrarias e itens utilizados durante os estudos. No segundo andar, o espaço guarda a memória que restou do incêndio em 1968: do acervo de mais de 40 mil livros, 15 mil foram salvos e estão presentes no Santuário do Caraça.

O destaque é um livro com as anotações e letras de Dom Pedro II, outros chamuscados e um dos livros mais antigos do mundo, com data de 1489. Além do ‘Os Sertões’, obra de Euclides da Cunha. A biblioteca do Santuário do Caraça possui um dos acervos mais ricos do mundo.

Atrativos turísticos

O Santuário do Caraça possui diversos atrativos turísticos. Além das hospedagens, igreja, ruínas, Museu, o local conta ainda com um jardim na parte interna e outro na parte externa. As catacumbas são outro atrativo. Lá repousam padres e ex-alunos.

Pedra onde Dom Pedra teria escorregado (Foto: Alissandra Mendes/Aqui Notícias)

Também na parte externa uma pedra chama da atenção dos turistas: acredita-se que Dom Pedro II tenha escorregado em pedra durante sua passagem pelo Santuário em 1881. Na pedra está gravada a coroa real com o nome do Imperador, e é um local bastante procurado para fotos.

O Santuário do Caraça é uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), uma unidade de conservação desde 1990, e representa a harmonia entre os animais e os seres humanos. O Lobo-Guará é um símbolo desse contato. Por conta dos cuidados com o animal no local, ele saiu da lista de extinção.

O Calvário marca as 14 estações em memória da Paixão de Cristo, e é um refúgio de fé e religiosidade em meio à natureza.

Calvário do Santuário do Caraça (Foto: Alissandra Mendes/Aqui Notícias)

Como chegar?

De Belo Horizonte para o Caraça (120 Km):

BR-381 sentido Vitória (ES) até o trevo para Barão de Cocais – Santa Bárbara – Caraça. Seguir pela MG-436 via Barão de Cocais. Antes da cidade de Santa Bárbara, virar à direita para o Caraça.

De São Paulo para o Caraça (700 Km):

BR-381 até Belo Horizonte (MG), continua sentido Vitória (ES) até o trevo da MG-436, para Barão de Cocais – Santa Bárbara – Caraça. Seguir pela MG-436 via Barão de Cocais. Antes da cidade de Santa Bárbara, virar à direita para o Caraça.

Do Rio de Janeiro para o Caraça (500 Km):

BR-040 até Conselheiro Lafaiete (MG). Seguir para Ouro Branco – Ouro Preto – Mariana – Catas Altas. Seguir sentido Santa Bárbara – Caraça.

De Vitória (ES) para o Caraça (500 Km):

BR-262 até João Monlevade (MG). Seguir pela BR-381, sentido Belo Horizonte, até o trevo para Barão de Cocais – Santa Bárbara – Caraça. Seguir pela MG-436 via Barão de Cocais. Antes da cidade de Santa Bárbara, virar à direita para o Caraça.

NOTA DA REDAÇÃO

A entrada no Santuário do Caraça custa R$ 45,00 por pessoa, e é permitido ficar no local das 8h às 16h30. Às 17h, o visitante precisa cruzar a portaria, que fica a 12 quilômetros da recepção do Santuário.

Sendo assim, o ideal é chegar cedo para aproveitar bastante o passeio, já que há muitos lugares lá dentro para serem explorados. O local dispõe de sanitários, hospedagens, cantina, lojinha, recepção, guias e muita área verde, o que torna o passeio ainda mais agradável.

Para a visitação, o indicado é ir com roupas confortáveis e tênis, o que vai favorecer no momento dos deslocamentos dentro do Santuário. Já dentro da área do Santuário, é bom deixar a câmera sempre preparada, pois o local rende ótimas fotografias.

Museu do Caraça (Foto: Alissandra Mendes/Aqui Notícias) Relíquias de São Pio Mártir (Foto: Alissandra Mendes/Aqui Notícias) Vitrais doados por Dom Pedro II (Foto: Alissandra Mendes/Aqui Notícias) Jardins do Santuário do Caraça, em Catas Altas (Foto: Alissandra Mendes/Aqui Notícias)