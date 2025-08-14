São Roque: devoção a 800 metros de altitude em Alfredo Chaves

Fé e devoção. Com esses sentimentos que centenas de fiéis católicos alfredenses e de localidades vizinhas irão celebrar neste sábado (16) em São Roque de Quarto Território, a 14km da sede de Alfredo Chaves, uma tarde de homenagens ao santo padroeiro da capela, São Roque.

O local tem mais de 120 anos e fica a cerca de 800 metros do nível do mar, proporcionando uma visão privilegiada das montanhas e vales da região.

Romeiros de várias partes do município se encontrarão, às 11h, em um ponto estratégico, conhecido como “o pé do morro” para fazer a subida até a pequena igreja. A missa, que acontecerá às 13h, será o ponto alto da festa e será presidida pelo padre Diego Azevedo. Em seguida, às 15h, serão promovidos leilões de bezerros e forró com Marcos e Mateus.

Leia também: Sabores do Caparaó leva gastronomia e música a Muniz Freire na próxima semana

De acordo com a Igreja Católica do município, quase três mil pessoas participaram da festa todos os anos.

Conheça a história da Capela de São Roque de Quarto Território

A Família Partelli construiu uma capela no alto de um morro para agradecer a uma prece atendida, na comunidade de Quarto Território. Em 1899 o italiano Amadeu Partelli já instalado no município resolveu partir para o Rio Grande do Sul para procurar melhores terras. Ao chegar ao novo destino, ele e sua esposa foram roubados e ficaram sem nenhum pertence.

Como ele era muito religioso, fez uma promessa a São Roque – que se conseguisse voltar para Alfredo Chaves, precisamente para a comunidade de Quarto Território, iria construir uma capela em devoção ao santo. Como a graça foi alcançada, no dia 16 de agosto de 1902, ele inaugurou a igrejinha construída de pau a pique, onde hoje a comunidade celebra missa até hoje uma vez por ano.

Segundo relatos depois de muitos anos toda a igreja pegou fogo. Mais tarde foi construído um cruzeiro no local das ruínas e o pároco da cidade começou a celebrar missa anuais.

Em 1943 foi erguida uma nova capela, os materiais para a construção ainda segundo relatos foram conduzidos por burros. Em 1997 foi erguida a torre da igrejinha e instalado energia provisória. Somente em 2007 a energia foi colocada definitiva e instalada uma bomba para levar água até o alto do morro.