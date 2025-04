Seis passeios ‘bate e volta’ incríveis para o fim de semana no ES

O Espírito Santo é um verdadeiro tesouro de paisagens deslumbrantes e experiências únicas, perfeito para quem quer fugir da rotina sem precisar viajar longas distâncias. Com opções que vão de praias paradisíacas a montanhas encantadoras, o Guia A selecionou seis passeios ‘bate e volta’ incríveis para você aproveitar o fim de semana e se surpreender com as belezas capixabas.

Confira as dicas de passeios no ES:

🌊 1. Praia dos Padres – Guarapari

Foto: Terra Capixaba

Um verdadeiro refúgio escondido em Guarapari, a Praia dos Padres encanta com sua faixa de areia dourada e águas cristalinas. Cercada por uma vegetação exuberante, o local tem um clima rústico e tranquilo, ideal para quem busca sossego e contato com a natureza.

📍 Dica: Leve lanches e bebidas, pois a praia não tem quiosques ou vendedores.

🍓 2. Rota do Carmo – Domingos Martins

Além das tradicionais atrações das montanhas capixaba, a Rota do Carmo é uma opção para passeios em família e para casais. O percurso ainda pouco conhecido guarda os encantos da simplicidade de uma região menos visitada por turistas. O local conta com sítios de colhe e pague, pousadas, restaurantes, degustação e venda de produtos locais, como mel, vinhos, fubá, doces, licores e geleias.

📍 Dica: Aproveite para experimentar os produtos artesanais e o famoso café de Jacu.

🏝️ 3. Ilha das Caieiras – Vitória

A poucos minutos do centro de Vitória, a Ilha das Caieiras é um paraíso gastronômico para quem ama frutos do mar. O destaque fica por conta da moqueca capixaba e da tradicional torta capixaba, servidas nos restaurantes à beira-mar com uma vista incrível para o pôr do sol. A região é conhecida por abrigar as famosas Desfiadeiras de Siri.

📍 Dica: Chegue cedo para garantir mesa nos restaurantes mais disputados.

🌿 4. Cachoeira de Matilde – Alfredo Chaves

Para quem curte aventura e natureza, a Cachoeira de Matilde, em Alfredo Chaves, é uma ótima opção. Com uma queda d’água impressionante de 70 metros de altura, o local é perfeito para trilhas, banhos refrescantes e até mesmo para os mais radicais que querem se aventurar no rapel.

📍 Dica: Não esqueça o tênis antiderrapante e aproveite para visitar a charmosa estação ferroviária.

⛰️ 5. Pedra Azul – Domingos Martins

Cartão-postal do Espírito Santo, a Pedra Azul é um destino que não pode faltar na sua lista. A região tem trilhas incríveis, paisagens deslumbrantes e uma gastronomia impecável, com restaurantes especializados em fondue e culinária italiana.

📍 Dica: Caminhe até as piscinas naturais e observe a pedra mudando de cor ao longo do dia.

🚣 6. Lagoa Juparanã – Linhares

Foto: Sagrilo / Setur

Considerada uma das maiores lagoas de água doce do Brasil, a Lagoa Juparanã, em Linhares, é perfeita para um dia de descanso e lazer. No local, você pode praticar esportes náuticos, como stand-up paddle e caiaque, ou simplesmente relaxar nos quiosques à beira da água.

📍 Dica: Experimente o peixe frito servido nos restaurantes da região, uma verdadeira delícia capixaba.

Escolha seu destino e aproveite!

Seja na serra ou no litoral, o Espírito Santo tem opções incríveis para todos os gostos e estilos de viajantes. Então, escolha seu destino favorito, convide os amigos ou a família e aproveite um fim de semana inesquecível sem precisar ir muito longe!

