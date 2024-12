As férias chegaram, e a capital do Espírito Santo oferece uma vasta opção de passeios para todos os gostos! A cidade está pronta para receber você com uma programação repleta de lazer, cultura e contato com a natureza. Sendo assim, a Prefeitura de Vitória preparou atividades especiais que prometem agradar a todas as idades e estilos.

Seja em família, com amigos ou em um momento a dois, a cidade oferece desde passeios ao ar livre até experiências culturais enriquecedoras.

Sete passeios incríveis para fazer durante as férias na capital do ES:

Projeto Visitar

Uma iniciativa que promove visitas guiadas aos principais pontos históricos de Vitória, como a Catedral Metropolitana, o Convento de São Francisco e a Igreja do Carmo. O projeto busca valorizar o patrimônio cultural da cidade, proporcionando uma experiência enriquecedora aos visitantes.

Horários: Quarta a domingo, das 13h às 17h.

Praça do Papa

Um dos cartões-postais mais conhecidos de Vitória, a Praça do Papa é um espaço amplo e convidativo para eventos, caminhadas e lazer. Oferece uma bela vista da Baía de Vitória e é frequentada tanto por moradores quanto por turistas.

Funcionamento: Aberto ao público todos os dias.

Projeto Tamar e Instituto Baleia Jubarte

Projeto Tamar: Trabalha com a preservação de tartarugas marinhas e promove educação ambiental.

Funcionamento: Todos os dias, das 10h às 17h (exceto terça-feira, das 10h às 15h).

Instituto Baleia Jubarte: Atua na proteção das baleias que frequentam as águas do Espírito Santo, com ações de conscientização.

Funcionamento: Terça a domingo, incluindo feriados, das 9h às 17h.

Curva da Jurema

Conhecida por suas águas tranquilas e ótima infraestrutura, a Curva da Jurema é um dos pontos preferidos para lazer à beira-mar. O local conta com quiosques, ciclovias e opções para esportes aquáticos.

Funcionamento: Aberto ao público.

Praia Curva da Jurema. Foto: Jansen Lube / PMV

Polo Gastronômico da Ilha das Caieiras

Famoso pela culinária capixaba, especialmente a moqueca e a torta capixaba, o polo reúne restaurantes que preservam receitas tradicionais, muitas delas preparadas em panelas de barro. O local também oferece um visual encantador do rio e da vegetação ao redor.

Funcionamento: Aberto ao público.

Planetário da UFES

Localizado na Universidade Federal do Espírito Santo, o planetário é um espaço dedicado à ciência e à astronomia. Com projeções imersivas e atividades educativas, é um lugar que encanta visitantes de todas as idades.

Funcionamento: Segunda a sexta, das 7h às 18h.

Galpão das Paneleiras

Um ponto cultural e econômico de Vitória, o galpão reúne as artesãs responsáveis pela produção das icônicas panelas de barro capixabas. Além de conhecer o processo de fabricação, os visitantes podem adquirir peças autênticas feitas à mão.

Funcionamento: Todos os dias, das 8h às 17h.