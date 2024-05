Setur oferta cursos do Programa de Qualificação para Turismo

A Secretaria do Turismo (Setur) vai ofertar uma série de cursos do Programa de Qualificação para o Turismo Capixaba, em treze cidades do Espírito Santo, durante o mês de maio, totalizando 220 vagas. O objetivo é capacitar profissionais de diversos segmentos do turismo e fomentar o desenvolvimento do setor.

O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, destacou a importância dessas iniciativas para o fortalecimento do turismo no Espírito Santo. “Ao capacitar os profissionais que atuam na área, estamos investindo no aprimoramento dos serviços ofertados, o que contribui diretamente para o crescimento econômico e a promoção do nosso Estado como um destino turístico de excelência”, disse Lemos.

Os cursos, que serão realizados por meio de contrato da Setur com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e em parceria com os municípios, abrangem diversas áreas e são destinados a profissionais que já atuam no setor, bem como para aqueles que buscam ingressar nesse mercado promissor ou que desejam empreender no turismo.



Os cursos são: Café Colonial; Barista: Preparo e Serviço de Café; Atrativos e Negócios Inteligentes; Condutor em Atrativos Turísticos; Cozinha Alemã; Elaboração de Cardápios: Planejamento e Precificação; Bartender: Preparo e Serviço de Coquetéis; Preparo de Café da Manhã para Meios de Hospedagem; e Ferramentas de Marketing Digital para o Turismo.

Segue abaixo a lista de cursos oferecidos, com informações sobre datas, locais e como se inscrever:

MUQUI

Curso: Café Colonial

Carga horária: 20h

Vagas: 16

Data: 06 a 10/05

Horário: 18 às 22h.

Local: Pousada Recanto Cristofori – ES-289 – Morubia

Inscrição: Secretaria Municipal de Turismo (28) 3199-0456 ramal 215

AFONSO CLÁUDIO

Curso: Barista: Preparo e Serviço de Café

Carga horária: 20h

Vagas: 16

Data: 06 a 07/05 e 13 a 14/05

Horário: 18 às 22h.

Local: Praça Adherbal Galvão -Centro, n° 180. Praça Adherbal Galvão

Centro, n° 180. Bar e Restaurante Dona Praça

Inscrição: Secretaria Municipal de Turismo (27) 3735-7700 ou (27) 3735-7740.

DORES DO RIO PRETO

Curso: Café Colonial

Carga horária: 20h

Vagas: 16

Data: 07 A 09/05

Horário: 08 às 17h e 08 às 12h

Local: Cafeteria Vilas Boas – Sede – Praça Manoel Fernandes Ornelas – Pousada da Consuelo

Inscrição: Secretaria Municipal de Turismo 28 3559-1241

IBATIBA

Curso: Atrativos Negócios Inteligentes

Carga horária: 40h

Vagas: 20

Data: 13 a 24/05

Horário: 18 às 22h

Local: EMEF Eunice Pereira – Rua Manoel da Silveira 185, Bairro Novo Horizonte – Ibatiba

Inscrição: Secretaria de Meio Ambiente, Cultura e Turismo (28)3543-1105

IBITIRAMA

Curso: Condutor em Atrativos Turísticos

Carga horária: 40h

Vagas: 20

Data: 13 a 24/05

Horário: 18 às 22h

Local: CRAS Pedro José Martins – Rua Sebastião Lemos Sobrinho, 0 PRÉDIO – Centro – Ibitirama

Inscrição: Secretaria Municipal de Turismo – (28) 99946-4427

LARANJA DA TERRA

Curso: Barista: Preparo e Serviço de Café

Carga horária: 20h

Vagas: 16

Data: 13 a 16/05

Horário: 17 às 22h

Local: Centro de Convivência -Rua Guilhermina Stabenow 33, Centro

Inscrição: Secretaria Municipal de Turismo: 27 3736-1321 / 27 99918-3195

MARECHAL FLORIANO

Curso: Cozinha Alemã

Carga horária: 20h

Vagas: 16

Data: 13 a 17/05

Horário: 18 às 22h

Local: Igreja Luterana – Rua Pastor Ernet Karl, Marechal Floriano.

Inscrição: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (27) 3288-1419

CONCEIÇÃO DO CASTELO

Curso: Elaboração de Cardápios: Planejamento e Precificação

Carga horária: 40h

Vagas: 16

Data: 14 a 27/05

Horário: 18 às 22h

Local: CRAS – ES-165, 580 – Pedro Rigo, Conceição do Castelo – ES, 29370-000

Inscrição: Secretaria Municipal de Administração, Cultura e Turismo. (28) 3547-1101

VILA VELHA

Curso: Bartender: Preparo e Serviço de Coquetéis

Carga horária: 24h

Vagas: 16

Data: 13 a 22/05

Horário: 14 às 17h

Local: Restaurante Regina Maris – R. Deolindo Perim, 79 – Itapuã, Vila Velha – ES

Inscrição: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (27) 3149 -7952

DIVINO SÃO LOURENÇO

Curso: Preparo de Café da Manhã para Meios de Hospedagem

Carga horária: 20h

Vagas: 16

Data: 14 a 16/05

Horário: 08 às 17h e 08 às 12h

Local: ES-190, Pousada e Churrascaria Portal, Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço-ES

Inscrição: Whatsapp da SEMTUR-DSL 28 99967-0891

NOVA VENÉCIA

Curso: Bartender: Preparo e Serviço de Coquetéis

Carga horária: 24h

Vagas: 16

Data: 20 a 24/05/2024

Horário: segunda a quinta feira: 17:00 às 22:00 e Sexta-feira: 17:00 às 21h

Local: Casa de Pedra do Perletti – R. Nova Almeida, 135 – Centro, Nova Venécia – ES

Inscrição: Secretaria Municipal de Turismo (27) 98184-0088

BREJETUBA

Curso: Ferramentas de Marketing Digital para o Turismo

Carga horária: 24h

Vagas: 20

Data: 20 a 24/05

Horário: 18 às 22h

Local: CEMEF Oswaldo Ribeiro – Rua José Olinto Badaró”, 130- Centro-Brejetuba

Inscrição: Centro Cultural ou no telefone (27) 3733-1260

Whatsapp (27)99843-7293

SANTA TERESA

Curso: Bartender: Preparo e Serviço de Coquetéis

Carga horária: 24h

Vagas: 16

Data: 20, 21, 23, 27, 28 e 29/05

Horário: 18 às 22h

Local: SENAC em Santa Teresa – Rua Bernadino Monteiro, 682 – Dois Pinheiros.

Inscrição: Secretaria de Turismo de Santa Teresa pelo telefone (27) 3259-2357.