Surreal! Beach Park vai construir a maior montanha-russa aquática do mundo!

O Beach Park anunciou nesta quarta-feira (16), em coletiva de imprensa, sua mais nova atração: o “Surreal” a maior montanha-russa aquática do mundo! Com previsão de inauguração ainda em 2024, a atração promete ser a mais radical e inovadora do parque, que fica bem pertinho de Fortaleza.

A “Surreal” terá 28 metros de altura e 342 metros de extensão, superando o recorde mundial anterior de 26,2 metros, mantido por uma montanha-russa aquática em Chicago, nos Estados Unidos. A experiência, que durará aproximadamente 1 minuto e 30 segundos, permitirá que os visitantes desçam em boias duplas a velocidades de até 42 km/h. A grande novidade são as subidas e descidas ao longo do percurso, proporcionadas por jatos d’água que simulam o movimento de uma onda empurrando o visitante.

Inspirada no universo do surf, a “Surreal” será uma experiência bem legal ao simular manobras radicais como o “Big Drop” — uma descida de 7 metros logo no início —, o “Cutback”, em curvas fechadas, e o “Tubo”, no qual os visitantes passam por espirais que simulam um tubo de onda. Além disso, a atração contará com efeitos visuais internos e áreas translúcidas, criando uma atmosfera imersiva e emocionante.

O brinquedo foi desenvolvido pela canadense Whitewater, utilizando a tecnologia Master Blaster Fusion, que combina elementos de diferentes toboáguas com a experiência de uma montanha-russa aquática.

Lançamento

Para marcar o lançamento da “Surreal”, o Beach Park convidou o tricampeão mundial e medalhista olímpico de surf Gabriel Medina como padrinho da atração. Medina, um ícone do esporte, compareceu à coletiva de imprensa e expressou entusiasmo. “Esse projeto está demais, muito irado ver como o surfe pode inspirar de tantas formas diferentes. Sem dúvidas vai ser incrível, divertido e com muita adrenalina”.

A “Surreal” ficará ao lado do Maremoto, a piscina de ondas do Beach Park, e do Ramubrinká. A inauguração está prevista para dezembro de 2024, prometendo uma experiência cheia de adrenalina e inovação para os amantes de aventura e diversão.

Fonte: Melhores Destinos