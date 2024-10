Tem coragem? Parque aquático no Nordeste inaugura atração radical com toboágua de 65 metros!

O parque aquático de aventura Valparaíso Adventure Park, localizado no estado do Maranhão, anunciou uma atração que promete animar os mais corajosos. É o “Vumbora”, o novo toboágua radical do complexo de lazer, que reúne diversas atividades legais para aproveitar em família no Nordeste!

Leia também: Top praias do Brasil: lugares incríveis que parecem cenário de filme

Novo toboágua radical em parque aquático no Nordeste

O “Vumbora” recebeu investimento de R$ 3 milhões, e é o oitavo brinquedo radical do parque, que mistura atividades de aventura com as aquáticas.

A nova atração foi projetada para oferecer uma experiência emocionante. Aqui, os visitantes deslizam de bruços sobre tapetes, percorrendo 65 metros de extensão a uma altura de 10 metros. O percurso ainda conta com várias luzes durante a descida, muito legal!

Veja no vídeo abaixo como é a experiência:

Durante o trajeto, é possível atingir velocidades de até 40 km/h, proporcionando muita adrenalina aos aventureiros e uma vista panorâmica.

O nome do brinquedo, “Vumbora”, faz referência a uma expressão popular no Maranhão que significa “vamos embora” ou “vamos nessa”, usada de forma descontraída para convidar alguém a participar de algo.

Além das atrações de lazer, o Valparaíso Adventure Park oferece uma infraestrutura completa com áreas de lazer e opções gastronômicas, e futuramente terá um hotel.

Fonte: Melhores Destinos