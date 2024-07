Temporada de neve! Passagens aéreas baratas para o Chile, para aproveitar hoje

O inverno chegou e com ele a neve na Cordilheira dos Andes! Se você quiser aproveitar uma das épocas mais lindas nas montanhas chilenas é possível viajar para Santiago, capital do pais, pagando bem pouco.

Encontramos passagens aéreas baratas para Santiago a partir de apenas R$ 781 saindo de São Paulo, origens em Foz do Iguaçu, Florianópolis, Belo Horizonte e mais cidades a partir de R$ 820, com boas tarifas durante o inverno que vai de até setembro. Veja logo abaixo todas as opções de datas e origens.

As menores tarifas não incluem bagagem despachada somente a mala de mão mais um item pessoal, com exceção das companhias low cost Sky Airline e JetSmart que contam somente com um item pessoal como mochila ou bolsa que caiba abaixo do assento.

Santiago

Pertinho do Brasil, a capital chilena mistura o novo e a antigo com prédios históricos e construções modernas, entre elas o prédio mais alto da América Latina. Nas redondezas de Santiago o visitante pode conhecer as belas cidades costeiras de Viña del Mar e Valparaíso, conhecer ótimas vinícolas ou se aventurar nas pistas de neve na Cordilheira dos Andes, sendo o Valle Nevado e Portillo os lugares mais famosos. Geralmente as estações de esqui funcionam do final de junho a meados de setembro.

Confira tudo em nossos Guia de Santiago e Guia do Valle Nevado. Para sua hospedagem veja hotéis em Santiago.

