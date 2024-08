Terra dos Dinos: parque em Guarapari terá tirolesa e dinossauros em tamanho real

O fundo MMP&Três, liderado por Maely Coelho, anunciou nesta terça-feira (20) a construção de um parque temático de dinossauros em Buenos Aires, nas montanhas de Guarapari. O empreendimento, em parceria com Márcio Clare, proprietário do parque Terra dos Dinos no Rio de Janeiro, promete se tornar uma das principais atrações turísticas da região. A inauguração está programada para julho do próximo ano, com a previsão de criar mais de 200 empregos diretos.

O parque ocupará uma área de aproximadamente 150 mil metros quadrados, oferecendo uma imersão completa no mundo dos dinossauros. Os visitantes poderão desfrutar de dinossauros animatrônicos e esculturas que destacam o trabalho de artistas locais. Além disso, experiências interativas, como passeios com dinossauros e a exploração da “gruta fantasma”, prometem encantar todos os públicos.

“O parque em Guarapari será uma extensão da experiência oferecida no Terra dos Dinos, com o diferencial de estar em uma região montanhosa de beleza única. Acreditamos que essa parceria com Maely Coelho vai transformar Buenos Aires em um dos destinos turísticos mais procurados do Espírito Santo,” afirmou Márcio Clare.

Maely Coelho destacou que o parque será uma atração para todas as idades. Segundo ele, é o tipo de lugar onde adultos e crianças se divertem igualmente, proporcionando uma experiência envolvente e nostálgica que encanta todas as gerações.

Com a inauguração prevista para coincidir com as férias escolares em julho do próximo ano, a expectativa é que o parque se torne uma das maiores atrações turísticas da América Latina, consolidando Guarapari como um destino imperdível no Espírito Santo.

Durante o anúncio dos investimentos em Guarapari, um vídeo foi exibido mostrando o modelo de empreendimento que deverá ser construído na Cidade Saúde. Confira:

Terra dos Dinos

Inaugurado há menos de dois anos, o Terra dos Dinos tem sido um sucesso e, por isso, o empresário Márcio Clare planeja as próximas novidades. Para ter ideia, a receita líquida do lugar cresceu 893% de um ano para o outro.

Imerso na Mata Atlântica, o primeiro parque de dinossauros ocupa quase 100 mil metros quadrados. Isso em uma reserva ecológica de mais de 1,4 milhão de metros quadrados, com muito verde e onde os visitantes passeiam em meio à mata.

O Terra dos Dinos conta com 40 dinossauros em tamanho real. Esses animais estão distribuídos pela trilha, que os visitantes fazem a pé. Além disso, o lugar conta com tirolesa, gruta, trilha suspensa e o maior trenó de montanha da América Latina, sendo esta última sua mais nova atração. Sendo assim, ótimos atrativos para dias de diversão com as crianças e em família.