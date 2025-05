Turismo ecológico: parques do ES são opção lazer em meio à natureza

Se você é daquelas pessoas que curte Turismo Ecológico ou Ecoturismo, que tal programar uma visita a um dos parques estaduais? Atualmente, existem cinco parques estaduais sob gestão do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), que são abertos para visitação gratuita: Paulo César Vinha, Itaúnas, Pedra Azul, Cachoeira da Fumaça e Forno Grande.

Aliás, o Parque Estadual Paulo César Vinha, localizado em Guarapari, desempenha um importante papel de preservação da restinga. Nele, no entanto, o visitante encontra diversas trilhas, além de ter acesso a praias e à atração mais procurada: a Lagoa de Caraís. Aliás, a lagoa de água doce apresenta coloração avermelhada e fica junto à praia, permitindo que o visitante aprecie os dois ambientes.

Outro parque à beira mar é o Parque Estadual de Itaúnas. Localizado em Conceição da Barra, é o parque mais visitado do Estado, e encanta com praias, restinga e suas famosas dunas, que têm ainda a riqueza histórica da antiga vila soterrada pelas areias. Aliás, a vila de Itaúnas, rodeada pelo parque, é também um berço cultural, com diversas manifestações como Ticumbi e dos Reis de Bois, além do tradicional forró.

No entanto, para quem curte opções nas montanhas, o Parque Estadual Pedra Azul, em Domingos Martins, é um dos mais procurados. O parque conta com trilhas autoguiadas e piscinas naturais que encantam os visitantes. Além disso, com ajuda de guias profissionais, é possível escalar até o topo da Pedra Azul. Aliás, a região é muito famosa no Inverno, por causa do clima frio, mas também faz sucesso no Verão, com belas paisagens e natureza exuberante.

Turismo ecológico no ES

Bem próximo à Pedra Azul, está o Parque Estadual do Forno Grande, em Castelo. Com uma beleza singular, o parque tem uma trilha com visuais de tirar o fôlego, poços amarelos onde é possível tomar banho e uma vista única da região. Lá também é possível escalar até o cume, sendo guiado por profissionais, e chegar a mais de dois mil metros de altitude, em um dos pontos mais altos do Espírito Santo.

Por último, mas não menos encantador, está o Parque Estadual Cachoeira da Fumaça, em Alegre, que tem como principal atração uma exuberante cachoeira que lhe dá o nome. São 114 metros de queda d’água que encantam os visitantes. Além disso, o parque tem ainda trilhas de fácil acesso e espaços para piquenique.

Serviço

Confira as informações sobre os parques e atrativos do turismo ecológico do Espírito Santo: https://iema.es.gov.br/visiteosparquesestaduais

Parque Paulo Cesar Vinha

Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 17h

Agendamento para visitação: não é necessário.

Endereço: Rodovia ES-060 – Km 37.5, Setiba, em Guarapari.

Parque de Itaúnas

Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 17h

Agendamento para visitação: não é necessário.

Endereço: Rua Bento Daher, s/n. Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra.

Parque de Pedra Azul

Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 16h

Capacidade de visitantes por dia: 150 pessoas por dia

Agendamento para visitação ou para escalada até o topo: https://agenda.es.gov.br/servicos/iema

Endereço: Rota do Lagarto, s/n, Km 03, distrito Pedra Azul, em Domingos Martins.

Parque do Forno Grande

Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 16h

Agendamento para visitação: não é necessário. O controle é feito por ordem de chegada.

Agendamento para escalada: https://agenda.es.gov.br/servicos/iema

Endereço: Estrada rural s/n, distrito Forno Grande, em Castelo.

Parque Cachoeira da Fumaça

Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 17h

Agendamento para visitação: não é necessário. Entrada por ordem de chegada.

Endereço: Rodovia ES-484, distrito de Araraí, em Alegre.

Leia também: Turismo religioso: distrito de Cachoeiro reúne treze igrejas católicas