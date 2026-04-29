Turismo na Serra: 4 destinos que vão mudar seu fim de semana

Quando o assunto é explorar novos destinos no Espírito Santo, a Serra surge como uma opção surpreendente e acessível. Isso porque o município reúne paisagens naturais, pontos históricos e experiências gastronômicas que agradam diferentes perfis de visitantes.

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Além disso, a cidade permite passeios variados em um único roteiro, o que torna a viagem ainda mais prática e atrativa.

Conheça 4 destinos incríveis para se fazer turismo na Serra

Se você está em busca de novas experiências sem precisar ir muito longe, reunimos quatro destinos que mostram por que a Serra merece entrar no seu próximo passeio. Confira:

Igreja dos Reis Magos

Igreja dos Reis Magos (Foto: Reprodução / Instagram @deividgava)

Localizada em Nova Almeida, a Igreja dos Reis Magos se destaca como um dos marcos históricos mais importantes do Espírito Santo. Construída no século XVI pelos jesuítas, a estrutura preserva características da arquitetura colonial e oferece uma vista privilegiada para o mar.

Além disso, o ambiente transmite tranquilidade e rende registros fotográficos únicos. Portanto, o passeio combina história, fé e contemplação em um só lugar.

Nova Almeida – Serra/ES

Dica: vá no fim da tarde e aproveite o pôr do sol no mirante!

Praia de Manguinhos

Foto: Divulgação Prefeitura Serra

Por outro lado, para quem busca descanso aliado à boa gastronomia, a Praia de Manguinhos é uma excelente escolha. A vila de pescadores mantém um clima acolhedor, com mar calmo e diversos restaurantes especializados em moqueca capixaba.

Olocal proporciona uma experiência mais tranquila, ideal para desacelerar. Eventualmente, o visitante ainda pode aproveitar feirinhas com artesanato e produtos regionais.

Manguinhos – Serra/ES

Experimente a moqueca de robalo com banana-da-terra. É sucesso!

Parque da Cidade

Foto: José Carlos Schaeffer

Enquanto isso, o Parque da Cidade, localizado no bairro Planalto Serrano, se apresenta como o maior parque urbano do município. O espaço reúne áreas de lazer, trilhas, mirantes e muito contato com a natureza.

Assim, o local se torna ideal tanto para atividades físicas quanto para momentos de descanso em família. Além disso, a vista panorâmica da cidade é um dos grandes atrativos do passeio.

Planalto Serrano – Serra/ES

Leve a câmera e prepare-se para boas surpresas no caminho!

Lagoa do Juara

Foto: Prefeitura da Serra

Por fim, a Lagoa do Juara, em Jacaraípe, encanta pela paisagem e pelas opções de lazer. O local conta com restaurante à beira da água, administrado pela Associação de Pescadores, onde é possível degustar pratos preparados na hora.

Portanto, há atividades como pedalinho e banho na lagoa, o que amplia as possibilidades para visitantes de todas as idades. Dessa forma, o passeio combina natureza, gastronomia e entretenimento em um único ambiente.