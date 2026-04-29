Turismo na Serra: 4 destinos que vão mudar seu fim de semana
Além disso, a cidade permite passeios variados em um único roteiro, o que torna a viagem ainda mais prática e atrativa.
Quando o assunto é explorar novos destinos no Espírito Santo, a Serra surge como uma opção surpreendente e acessível. Isso porque o município reúne paisagens naturais, pontos históricos e experiências gastronômicas que agradam diferentes perfis de visitantes.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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Além disso, a cidade permite passeios variados em um único roteiro, o que torna a viagem ainda mais prática e atrativa.
Conheça 4 destinos incríveis para se fazer turismo na Serra
Se você está em busca de novas experiências sem precisar ir muito longe, reunimos quatro destinos que mostram por que a Serra merece entrar no seu próximo passeio. Confira:
Igreja dos Reis Magos
Localizada em Nova Almeida, a Igreja dos Reis Magos se destaca como um dos marcos históricos mais importantes do Espírito Santo. Construída no século XVI pelos jesuítas, a estrutura preserva características da arquitetura colonial e oferece uma vista privilegiada para o mar.
Além disso, o ambiente transmite tranquilidade e rende registros fotográficos únicos. Portanto, o passeio combina história, fé e contemplação em um só lugar.
- Nova Almeida – Serra/ES
- Dica: vá no fim da tarde e aproveite o pôr do sol no mirante!
Praia de Manguinhos
Por outro lado, para quem busca descanso aliado à boa gastronomia, a Praia de Manguinhos é uma excelente escolha. A vila de pescadores mantém um clima acolhedor, com mar calmo e diversos restaurantes especializados em moqueca capixaba.
Olocal proporciona uma experiência mais tranquila, ideal para desacelerar. Eventualmente, o visitante ainda pode aproveitar feirinhas com artesanato e produtos regionais.
- Manguinhos – Serra/ES
- Experimente a moqueca de robalo com banana-da-terra. É sucesso!
Parque da Cidade
Enquanto isso, o Parque da Cidade, localizado no bairro Planalto Serrano, se apresenta como o maior parque urbano do município. O espaço reúne áreas de lazer, trilhas, mirantes e muito contato com a natureza.
Assim, o local se torna ideal tanto para atividades físicas quanto para momentos de descanso em família. Além disso, a vista panorâmica da cidade é um dos grandes atrativos do passeio.
- Planalto Serrano – Serra/ES
- Leve a câmera e prepare-se para boas surpresas no caminho!
Lagoa do Juara
Por fim, a Lagoa do Juara, em Jacaraípe, encanta pela paisagem e pelas opções de lazer. O local conta com restaurante à beira da água, administrado pela Associação de Pescadores, onde é possível degustar pratos preparados na hora.
Portanto, há atividades como pedalinho e banho na lagoa, o que amplia as possibilidades para visitantes de todas as idades. Dessa forma, o passeio combina natureza, gastronomia e entretenimento em um único ambiente.
- Jacaraípe – Serra/ES
- Não deixe de experimentar a tilápia frita na hora. Uma delícia!
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