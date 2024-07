Turismo rural em destaque na escolha das 7 maravilhas de Cachoeiro

O turismo rural em Cachoeiro de Itapemirim já é uma realidade e tem atraído cada vez mais visitantes para a cidade. Os destinos mais buscados são os distritos de Burarama e São Vicente, e o Morro do Caramba, próximo à sede.

Nesses locais, os turistas e visitantes podem ter contato direto com a natureza, apreciar belezas naturais e desfrutar das comidas típicas da região. Além do bom atendimento, os locais encantam que os visita. E esses locais podem ser indicados pelos cachoeirenses na votação que vai escolher as sete maravilhas do município.

Turismo rural em Cachoeiro

O turismo rural na “Capital secreta do mundo” contempla muitas belezas. Uma delas é o bucólico distrito de Burarama, que atrai muitos turistas que buscam a tranquilidade e o contato direto com a natureza.

O distrito, localizado a 37 quilômetros de Cachoeiro, é um dos roteiros de quem busca lazer ao ar livre. Com diversas opções de passeios, caminhadas e trilhas, Burarama é sede de duas grandes e importantes fábricas de cachaça do Espírito Santo, e lá são produzidas as aguardentes Floresta, Burarama e Mula Preta.

Além disso, os monumentos naturais são os principais atrativos da região, com destaque para a Pedra da Ema, Pedra da Igrejinha, Pedra do Cruzeiros, além de cachoeiras e piscinas de águas naturais. Algumas tradições se mantém até os dias atuais, como o Encontro de Trilheiros, Folia de Reis e campeonatos de bocha.

São Vicente

O distrito de São Vicente, localizado a 40 quilômetros da sede, tem se tornado um dos principais roteiros do turismo rural de Cachoeiro. Cercado de belezas naturais e atrativos, os novos empreendimentos têm atraído cada vez mais turistas para região.

O turismo é uma realidade no distrito, que possui, além da sede, 12 comunidades: Alto São Vicente, Boa Vista, Santo Antônio do Cantagalo, Monte Verde, São José do Cantagalo, Independência, Usina São Miguel, Cachoeira Alta, Santa Luzia, Bom Jardim, Vargem Alegre e Fruteiras Quente. Cada uma das comunidades e a sede, possuem uma igreja católica.

A rampa do Camillo Pansini atrai esportistas de várias partes do Brasil, e está bem abaixo da Pedra da Penha, principal ponto turístico de São Vicente. Além disso, as cachoeiras são outros pontos que atraem os visitantes. Existem três o distrito: Cachoeira Alta, Cachoeira de Bom Jardim e Cachoeira do Bocó.

Caramba

Já o Morro do Caramba é um dos principais atrativos do turismo rural e está próximo à região central da cidade. O local atrai praticantes de esporte ao livre, que se encantam com as belezas da Pedra do Caramba, Pedra do Índio e do mirante, com cerca de 700 metros de altitude, que permite enxergar o litoral sul capixaba.

Foto: Alissandra Mendes

As Sete Maravilhas de Cachoeiro de Itapemirim

Você também pode ajudar a escolher os principais atrativos turísticos da Capital Secreta do Mundo. Para isso, basta participar da votação popular para eleger as sete maravilhas de Cachoeiro de Itapemirim. Os monumentos escolhidos representarão pontos de interesse turístico, empreendedorismo sustentável e cultural do município.

Para participar da votação é muito simples. Inicialmente, basta indicar até três locais ou atrações que considere merecedoras do título de “Maravilha de Cachoeiro de Itapemirim”.

Sendo assim, as indicações podem ser feitas por meio do formulário disponível no endereço eletrônico: As Sete Maravilhas de Cachoeiro de Itapemirim (google.com). Além disso, também é possível votar no site oficial da ACISCI (acisci.com.br), até o dia 31 de agosto.

Os cachoeirenses podem indicar atrativos naturais, como cachoeiras, montanhas e paisagens. Além de atrativos culturais, como monumentos históricos, centros culturais, festas tradicionais, gastronomia e personalidades.