Turismo: Vitória caminha a passos largos para voltar à rota dos cruzeiros

Uma excelente notícia para o turismo da capital. Na manhã desta terça-feira (4), o futuro dos cruzeiros em Vitória foi tema central de uma reunião realizada na PMV. O encontro contou com a presença de gestores e representantes do setor turístico capixaba. Eles se reuniram para discutir os resultados de um estudo feito para avaliar a viabilidade da operação de navios de cruzeiro na capital.

O encontro também marcou um importante passo para a retomada das operações na cidade de Vitória. Isso porques a implantação de medidas para o segmento serão de fundamental importância para o desenvolvimento turístico da cidade.

Participaram da reunião o prefeito da capital, Lorenzo Pazolini; o secretário de Turismo do Estado, Philipe Lemos; o diretor-presidente e a diretora de Turismo da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação (CDTIV), Marcus Gregório e Luzia Toledo; o secretário de Governo de Vitória, Aridelmo Teixeira; o secretári de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Luciano Forrechi; o diretor do Senac, Richardson Schmittel e o presidente da Fecomércio, Idalberto Moro.

O estudo contemplou uma avaliação náutica detalhada, análises do canal de acesso, pontos de desembarque e viabilidade da época ideal para as operações (entre outubro e março). Além disso, apresentou resultados positivos, sinalizando o potencial para a retomada dos cruzeiros em Vitória.

Rota dos cruzeiros

Durante a reunião, Pazolini reforçou o compromisso da administração municipal com o projeto. “Estamos à disposição, queremos muito avançar nessa pauta, concluir os estudos e tomar uma decisão de maneira coletiva e democrática, ouvindo todos os atores. Precisamos avançar rapidamente, pois a cada nova temporada deixamos de receber turistas. Tivemos grandes avanços desde 2021, com um crescimento de 50% na arrecadação de ISS Turismo. Mas queremos atrair mais pessoas, gerar emprego, renda e oportunidades para a vida dos cidadãos”, afirmou o prefeito.

O prefeito destacou que o projeto está alinhado com outras iniciativas em desenvolvimento na cidade, como a nova orla de São Pedro e o novo Canal de Camburi. “Estamos trabalhando para apresentar Vitória ao Brasil e ao mundo. Fico muito feliz, e estamos completamente à disposição para avançar com essa pauta junto com a Fecomércio, a iniciativa privada e a Secretaria Estadual, para entregar isso o mais rápido possível para a sociedade. É uma pauta em que todos ganham: a cidade, o Espírito Santo, os moradores e os turistas. Sendo que estes terão a oportunidade de conhecer a natureza extraordinária, a gastronomia e tudo o que de fato representa o Espírito Santo”, completou.

Testes

Um dos destaques da reunião foi o interesse demonstrado pela Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Clia) em realizar uma escala teste em Vitória, em 2025. A manifestação da companhia, uma das maiores do mundo no segmento de cruzeiros, reforça o potencial da capital capixaba como destino turístico atraente para o mercado internacional.

Com os resultados do estudo, as autoridades presentes na reunião se comprometeram a trabalhar em conjunto para definir as medidas necessárias para a retomada dos cruzeiros em Vitória. A expectativa é que, em breve, os navios de cruzeiro voltem a aportar na capital capixaba. Desta forma, impulsionando o turismo local e gerando renda e emprego para a população.