Um dos cartões postais mais belos do litoral brasileiro fica em praia do Sudeste

Provavelmente você já ouvir falar de Cabo Frio – RJ, uma cidade que abriga praias de águas cristalinas, no litoral Sudeste do Brasil. A beleza de suas praias já é reconhecida nacionalmente e no mundo todo. Entretanto, alguns pontos turísticos do município também são ricos em história. Este é o caso do Forte São Matheus, monumento histórico localizado dentro da Praia do Forte.

A construção chama muita atenção de quem conhece a Praia do Forte. O monumento branco, no alto de um morro, cercado pelo mar azul de Cabo Frio, não passa despercebido. Aliás, o local é aberto para visitação e os turistas sempre aproveitam para visitar e fazer lindas fotos lá em cima.

O Forte São Matheus é uma construção histórica portuguesa do século XVII, que cumpria um objetivo militar. Assim, defendia a cidade de invasões francesas e holandesas e assegurava a extração de recursos naturais como o pau-brasil para os portugueses. Ele foi construído em pedra e argamassa, utilizando cal e óleo de baleia. É tombado pelo IPHAN e compõe, com a Praia do Forte, um dos mais belos cartões postais do litoral brasileiro. (Prefeitura de Cabo Frio)

Até hoje, dentro do Forte há partes de canhões, ainda preservados daquela época. De cima da construção é possível ter uma vista panorâmica da Praia do Forte e também avistar a Ilha do Japonês, outra bela praia de Cabo Frio. Além disso, é na pedra em frente ao Forte São Matheus que você verá um dos pores do sol mais lindos da cidade. Sendo assim, é um passeio imperdível e vale muito a pena conhecer.

📍 Avenida Almirante Barroso, s/n°, na entrada do Canal do Itajuru, e início da Praia do Forte

⏰ Diariamente das 8h30 às 17h

📞 +55 (22) 99852-5905