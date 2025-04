Vai curtir o Penha Roots? Que tal aproveitar Patrimônio da Penha?

O distrito de Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço, está há meses se preparando para receber mais uma edição do Festival Penha Roots. O evento acontece neste fim de semana, entre os dias 18 e 20 de abril. Além dos shows nacionais e regionais, como Macucos, Falamansa e Planta & Raiz, as atrações naturais de Patrimônio também fazem sucesso e estão disponíveis o ano todo.

Parte dos moradores e apreciadores de Patrimônio da Penha consideram o lugar místico. Nas ruas é possível ver várias bancas de artesanatos hippies, objetos e desenhos pintados nas paredes das casas. Além disso, as belezas naturais abraçam a comunidade, que é cercada pela Mata Atlântica e conta com uma vasta opção de cachoeiras.

Apesar da pequena população, o investimento em Patrimônio da Penha cresceu nos últimos anos e hoje já é possível encontrar opções de luxo, como chalés com hidromassagem e vista para as montanhas. Para quem vai estar na vila por causa do Festival e também para aqueles que desejam conhecer o lugar em outra época, separamos algumas dicas. Das cachoeiras até os restaurantes, não faltam atrações.

Bares e restaurantes

Na rua principal de Patrimônio da Penha, por onde os carros chegam, já é possível encontrar grande parte do comércio local. Como a vila tem um movimento muito reduzido fora de eventos e datas comemorativas, indicamos sempre para conferir o horário de funcionamento no Google ou nas redes sociais de cada estabelecimento.

Para tomar café da manhã há algumas lanchonetes e cafeterias. Já para o almoço e jantar não faltam opções na vila mais charmosa do Caparaó.

Cachoeiras

Uma das principais atrações de Patrimônio da Penha são as cachoeiras. Na região central há uma guarita como porta de entrada. Há um valor simbólico de 5,00 que deve ser pago para fazer a trilha e acessar as cachoeiras principais.

Após a guarita, andando por cerca de 5 minutos é possível acessar a cachoeira Beija-Flor. Outra cachoeira famosa fica dentro do campping Vó Tuti. Para acessá-la é preciso pagar uma taxa ao estabelecimento. A mesma é umas das cachoeiras mais próximas da vila e tem fácil acesso. Além dessas, há também a Cachoeira Arco íris e outras que podem ser desbravadas pelos amantes de trilha ou para quem deseja contratar um guia e acessar as cachoeiras mais difíceis.

Outras atrações

Para quem gosta de artesanato, muitas opções são encontradas também na rua principal da vila de Patrimônio da Penha. Por fim, se você quer conhecer um lugar com bastante “cara” de Patrimônio da Penha, pode ir até a Casa de Vidro. A inusitada construção fica no Portal do Céu, nas proximidades da vila, e é toda construída com material reciclável. As paredes são feitas de garrafas de vidro.

Serviço

Quando: 18, 19 e 20 de abril de 2025.

Onde: Área de Exposição em Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço (ES).

Valores 3° Lote

• Individual Meia-entrada: R$ 100

• Individual Meia social: R$ 105 (mediante doação de 1kg de alimento não perecível)

• Pacote para os três dias de Penha Roots: R$ 250

• Pacote para dois dias combinados – R$ 190

Onde Comprar:

– Online: brasilticket.com.br (sujeito à taxa de serviço)

– Pontos Físicos (sem taxa)

• Patrimônio da Penha: Eco Posto da Serra e Cachoeira Vó Tuti

• Outras cidades:

Alegre – Império das Utilidades

Guaçuí – CH Store

Cachoeiro de Itapemirim – Five Informática (Perim Center)

Espera Feliz/MG – Passo Forte Modas e Acessórios

Carangola/MG – 4 Estações/Life Men

Itaperuna/RJ – Escritório Bar

Vitória/ES – JEF Calçados – 1° Piso Shopping Vitória

E Comissários oficiais.

Mais Informações:

(27) 99807-2285

[email protected] e @penharoots nas redes sociais