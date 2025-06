Veja cinco trilhas imperdíveis para desbravar no Espírito Santo

Se você curte natureza, aventura e aquele sentimento de liberdade que só uma boa caminhada em meio ao verde proporciona, o Espírito Santo é o seu próximo destino perfeito! Nosso estado é um verdadeiro paraíso para os amantes de trilhas, com caminhos que passam por montanhas, cachoeiras, mirantes de tirar o fôlego e trechos recheados de história.

E o melhor: tem trilha para todos os níveis — desde iniciantes que só querem curtir o visual até os mais experientes em busca de adrenalina.

Pensando nisso, preparamos uma lista com 5 trilhas incríveis para você desbravar no Espírito Santo. Já separa a garrafinha de água, calça o tênis e vem com a gente explorar essas belezas capixabas!

Trilhas imperdíveis para desbravar no Espírito Santo:

Pedra das Caveiras – Atílio Vivacqua

Foto: Reprodução Instagram @vamopratrilha

No interior de Atílio Vivácqua, no Sul do ES, a Pedra das Caveiras impressiona pela beleza e pelo mistério. Localizada a cerca de 7 km da sede do município, essa montanha de 605 metros guarda uma lenda curiosa: diz-se que o antigo dono das terras escondeu um tesouro ali, após fazer um pacto com o diabo. Sete caveiras encontradas em uma gruta deram origem ao nome do local.

A trilha até a caverna dura cerca de uma hora e exige preparo moderado. Apesar do esforço, o visual lá do alto recompensa: muita mata preservada, paredões de pedra e aquele silêncio que só a natureza oferece.

Pedra do Garrafão – Santa Maria de Jetibá

Localizada no município de Santa Maria de Jetibá, a Pedra do Garrafão é um dos destinos mais desafiadores para os amantes de trilhas. A caminhada até o topo tem duração média de 3 horas e exige uma boa dose de preparo físico. A subida é íngreme e, em alguns trechos, o auxílio de cordas é necessário. Isso faz com que a trilha seja considerada difícil, sendo recomendada para quem já tem alguma experiência em atividades de montanhismo.

Dica: Sempre é bom contratar um guia local, pois ele conhece o trajeto e pode oferecer suporte em pontos mais difíceis. Ao conquistar o topo, você será recompensado com uma vista panorâmica incrível da região serrana do Espírito Santo.

Pedra dos Três Pontões – Afonso Cláudio

A Pedra dos Três Pontões, situada no município de Afonso Cláudio, é uma das trilhas mais conhecidas e desafiadoras do estado. Com aproximadamente 6 km de percurso, a caminhada leva de 3 a 4 horas para ser concluída, e, devido ao terreno irregular e aos balanços, o ritmo é mais lento, com diversas paradas ao longo do caminho. A trilha é de difícil acesso e, por ser uma propriedade particular, exige agendamento prévio.

Dica: O pôr do sol visto do topo da Pedra dos Três Pontões é simplesmente espetacular. O cenário, com a imensidão da Serra do Caparaó ao fundo, é um convite à contemplação e à fotografia.

Pedra Azul – Domingos Martins

A Pedra Azul é um dos ícones do Espírito Santo e está localizada no município de Domingos Martins. O nome da pedra vem da tonalidade azulada que ela adquire em determinados horários do dia, principalmente ao amanhecer e ao entardecer, um espetáculo visual que atrai turistas de todas as partes. A trilha é bem sinalizada e não exige grandes esforços, sendo indicada para todos os públicos, incluindo famílias com crianças e idosos.

Dica: Não deixe de visitar as piscinas naturais formadas pelas águas da região. Além de refrescarem os visitantes durante a caminhada, elas proporcionam um descanso revitalizante em meio à natureza. Para garantir sua vaga, é necessário realizar o agendamento antecipado pelo site do Parque Estadual da Pedra Azul.

Pedra da Penha – Cachoeiro de Itapemirim

A Pedra da Penha é um dos cartões-postais de Cachoeiro de Itapemirim e uma das trilhas mais tradicionais do estado. Com 2 km de subida e um nível de dificuldade médio, a caminhada é bastante acessível, mesmo para iniciantes. O trajeto conta com corrimãos e escadas de madeira em trechos mais íngremes, proporcionando segurança aos turistas.

Dica: A trilha leva à uma vista espetacular da cidade e da região sul do estado, sendo o lugar perfeito para um descanso. Vale ressaltar que, em dias de chuva, o acesso é interditado por questões de segurança, então é importante conferir as condições climáticas antes de iniciar o percurso.