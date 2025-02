Você já foi? Conheça a cachoeira alta em Cachoeiro de Itapemirim

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, é uma cidade cheia de história, cultura e natureza. Berço do cantor Roberto Carlos, esse destino surpreende com suas paisagens lindas, tradições e um povo acolhedor.

E é nessa cidade que, entre os mármores como é conhecida, que se encontra uma cachoeira lindíssima, que pode estar bem pertinho de você! Se você ama natureza e quer um lugar especial para relaxar e se refrescar, precisa conhecer a Cachoeira Alta, um dos tesouros escondidos de Cachoeiro.

O que você vai encontrar?

A Cachoeira Alta tem mais de 100 metros de altura, é uma das maiores Cachoeiras do Espírito Santo. Essa queda d’água encanta os visitantes pela sua beleza e imponência! Que tal um banho refrescante ou admirar e aproveitar a paisagem?

Onde fica?

Está localizada em São Vicente, distrito de Cachoeiro, e apenas duas horas da capital Vitória. Mesmo estando a poucos quilômetros do centro de Cachoeiro de Itapemirim, a Cachoeira Alta parece um mundo à parte. É aquele lugar ideal para fugir da rotina.

Aliás, o acesso à cachoeira exige uma caminhada leve, pois é uma propriedade particular e custa apenas R$ 10,00 a entrada. Se você curte trilhas e aventuras ao ar livre, vai adorar a experiência! Para a galera que gosta de rapel e escalada, o lugar é perfeito! No caminho, dá para apreciar o verde da mata e ouvir o som da água, criando uma sensação de paz e conexão com a natureza.

Dicas para aproveitar ao máximo

Não esqueça as roupas de banho! a água é perfeita para se refrescar nos dias quentes.

Um tenis é essencial para seu conforto! O trajeto até a Cachoeira tem trechos de terra e pedras. Então, essa será sua melhor opção.

Lanches e água : como a região é mais isolada, é bom estar preparado para curtir o dia com conforto.

Não deixe lixo para trás: vamos preservar esse paraíso limpo e bonito para todos!

Se você ainda não conhece, vale a pena incluir a Cachoeira Alta no seu próximo passeio! Venha descobrir esse pedacinho do Espírito Santo e se encantar com a força e a beleza da natureza!

E se você já foi, conta aqui pra gente! Nos marque no @guiaa.es ou use nossa hashtag oficial #TurismoAquiNoEs pra te conhecermos!