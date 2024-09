Você sabia? Ouro Preto – MG tem distrito repleto de cachoeiras e pousadas exuberantes

Ouro Preto – MG é uma cidade histórica magnífica que recebe turistas do mundo todo, durante o ano inteiro. Contudo, o que muita gente não sabe é que para além do centro histórico, o município guarda alguns distritos encantadores. Um deles é a Vila de Lavras Novas, que fica a cerca de 19 km da sede da cidade. O lugar tem paisagens de tirar o fôlego e abriga diversas cachoeiras, restaurantes, bares e hospedagens exuberantes.

Na estrada entre Ouro Preto e Lavras Novas é possível observar paisagens únicas em um cenário cercado de montanhas. A vila tem pouco mais de mil habitantes; entretanto, fica completamente movimentada durante eventos e feriados, já que o distrito de Ouro Preto tem ganhado cada vez mais os corações dos turistas.

São muitas atrações! Lavras Novas tem uma arquitetura colonial, algumas casas decoradas com artesanatos e pinturas coloridas e uma igreja marcante no centro da vila. Além disso, a região entrega cachoeiras e belezas naturais que também atraem os amantes de atividades de ecoturismo. Há opções de passeios a cavalos, de quadriciclos, jeep, entre outros.

Outro destaque de Lavras Novas é o pôr do sol, que irradia nas montanhas e deixa toda a vila com uma coloração alaranjada no momento do fim da tarde.

Por conta destas atrações, muitos empreendimentos foram surgindo no distrito de Ouro Preto. Sendo assim, no centro da vila há opções de restaurantes, cafeterias, lojas de produtos locais, shows ao vivo aos finais de semana e muito mais. Além disso, as pousadas da região entregam conforto, qualidade e vistas deslumbrantes.

📍 Lavras Novas, Minas Gerais, Brasil