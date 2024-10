Você sabia que Viana tem um castelo? Saiba mais sobre a construção imponente

Quem passa por Formate se depara com uma imagem curiosa e belíssima; é mais que uma residência, parece mais um cenário da série Game of Thrones ou de um filme de medieval como o “Coração de Cavaleiro”. Mas este é o castelo de Viana – ES, uma construção imponente, impressionante e que fica ainda mais incrível com a paisagem belíssima da região rural de Viana.

A casa, ou melhor, o castelo está inserida em meio à bucólica região de Formate e é cercada por belas montanhas e natureza preservada, o que confere ao local um ar medieval, como se a qualquer momento a realeza fosse desfilar pela região ou guerreiros pudessem se marchar rumo a alguma batalha histórica.

O trabalho delicado é visto a cada passo dado. O castelo foi talhado nas rochas da própria região, fazendo com que as grandes pedras façam parte da decoração do ambiente. As paredes externas tem formato de muralha, como se fossem a proteção de reis e rainhas daquele local. Tudo feito com as próprias mãos por José Paulo Sebin, que vive na Itália há mais de 30 anos e desde o começo do século teve a ideia de construir a sua própria fortaleza.

“É uma forma de homenagear minha mãe, que amava esse terreno e se inspira, também, com a profissão que eu segui na Itália, país onde construções como essa são comuns. A ideia é passar a aposentaria em Viana junto à família e, também, dividir o espaço para a realização de eventos”, comentou José.

Mais curiosidades sobre o castelo de Viana

Além do imponente castelo, o terreno possui outras curiosidades marcantes. Uma delas, foi revelada por nosso guia turístico especial, o Layzzane Carvalho, amigo pessoal de José, que nos mostrou a propriedade privada, conta sobre a origem das lindas palmeiras que deixam o local com ar de realeza.

“O pai dele plantou uma palmeira-imperial para cada filho que teve. Foi uma forma de homenagear cada um”, disse Layzzane.

José completou: “Eram nove palmeiras plantadas representando a mim e a meus irmãos. Depois que meu irmão faleceu, curiosamente uma das palmeiras também morreu. É como se elas realmente fossem uma extensão da gente, além de deixar o terreno lindo”.

O sítio conta também com outras construções em andamento, como uma piscina natural, em meio a rochas gigantescas, uma estrada feita a base de pedras, que remetem às pontes que vemos em filmes e séries sobre o mundo medieval, além de outros cômodos construídos em áreas que desafiam a física, pelo seu difícil acesso, mas que são exuberantes.

José é um dos artistas que usam Viana como tela para colocar em prática sua arte, misturando-a no painel que a própria natureza criou. Ele nos contou que volta em dezembro para continuar a construir o seu sonho, e matar a saudade da cidade natal.

Fonte: Prefeitura de Viana