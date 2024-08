Você sabia? Sul do ES tem pontos estratégicos para observação de aves

Considerado um paraíso para os amantes da observação de aves, o município de Dores do Rio Preto – ES é também uma das portas de entrada para o Parque Nacional do Caparaó, onde está abrigado o 3º pico mais alto do Brasil. Sendo assim, muitos turistas que vão para o Pico da Bandeira aproveitam também para observar as belas aves da região.

Várias espécies de aves já foram identificadas nos entornos de Dores do Rio Preto – ES. Algumas delas são conhecidas, como os beija-flores, tucanos e gaviões. Já outras são um pouco mais raras, como os surucuás, pica-paus, saíras e muitas mais.

Se você é uma das pessoas que tem esse hobby de observar as aves, fica ligado nas dicas! Todavia, se você tem pelo menos a curiosidade de ver estes lindos animais alguma vez, também pode anotar. Separamos 5 pontos estratégicos em Dores do Rio Preto- ES onde estes pássaros costumam dar as caras.

Confira