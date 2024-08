🛳️ 7 cruzeiros por menos de R$ 3 mil na temporada 2024/2025 no Brasil

Ainda faltam três meses para os primeiros navios começarem a temporada 2024/2025 de cruzeiros na América do Sul. Mas, acredite, já é hora de fazer sua reserva se você está querendo fazer um cruzeiro no Brasil.

Em cerca de cinco meses, entre novembro deste ano e abril de 2025, cinco navios da MSC Cruzeiros e três da Costa Cruzeiros farão viagens regulares no país. E podemos encontrar desde minicruzeiro de uma noite até viagens mais longas, de 9 noites. E, claro, os valores variam muito.

O pre√ßo de cada cruzeiro depende principalmente da dura√ß√£o, dos destinos e da cabine escolhida ‚Äď as mais caras, por exemplo, j√° podem contar com o pacote de bebidas inclu√≠do. Mas vale destacar que todo cruzeiro j√° oferece as refei√ß√Ķes a bordo sem nenhum custo extra, a n√£o ser que o viajante queira pagar para ir nos chamados restaurantes de especialidade.

7 cruzeiros de até R$ 3 mil por pessoa

Uma coisa é certa: quanto mais perto da data do cruzeiro, mais caro ele estará. Afinal, as cabines mais baratas são as primeiras a se esgotar.

Para te ajudar na sua viagem, separamos sete cruzeiros de at√© R$ 3 mil por pessoa. Tem desde op√ß√Ķes baratinhas de apenas uma noite at√© um cruzeiro de cinco noites no maior navio que estar√° na temporada brasileira de cruzeiros. Confira!

MSC Seaview

Duração: 1 noite

Embarque: Rio de Janeiro ‚Äď 7/11/2024

Roteiro: Rio de Janeiro, Santos

Tarifa: a partir de R$ 538 por pessoa (taxas inclusas)

A temporada 2024/2025 está com diferentes cruzeiros rápidos, que podem ser uma boa opção para quem nunca fez um cruzeiro e quer ter essa experiência sem gastar muito. Vale a observação que nesse caso de cruzeiro de uma noite o embarque é em uma cidade e o desembarque em outra (mas isso também pode acontecer em cruzeiros longos).

Um dos cruzeiros mais baratos da temporada √© o da MSC Seaview, que no dia 7 de novembro deixa o Rio de Janeiro e chega a Santos no dia seguinte. Mesmo em 24 horas, d√° para curtir o navio e ficar com aquele gostinho de ‚Äúquero mais‚ÄĚ.

MSC Armonia

Duração: 3 noites

Embarque: Paranagu√° ‚Äď 31/01/2025

Roteiro: Paranagu√°, Itaja√≠, Balne√°rio Cambori√ļ, Santos

Tarifa: a partir de R$ 1.753 por pessoa (taxas inclusas)

Muitos dos navios que vêm para o Brasil terão roteiros de três noites, e eles são bastante procurados. A viagem costuma começar na sexta-feira e terminar na segunda-feira, o que é ideal para quem não tem muito tempo de folga ou férias.

Um dos cruzeiros mais baratos do MSC Armonia custa a partir de R$ 1.753 por pessoa em cabine interna dupla. O roteiro come√ßa em Paranagu√° e passa por Itaja√≠ e¬†Balne√°rio Cambori√ļ¬†antes de terminar em Santos. Vale de novo a observa√ß√£o que nesse cruzeiro o embarque e desembarque acontecem em cidades distintas.

MSC Orchestra

Duração: 3 noites

Embarque: Rio de Janeiro ‚Äď 24/02/2025

Roteiro: Rio de Janeiro, Ilhabela e Rio de Janeiro

Tarifa: a partir de R$ 2.353 por pessoa (taxas inclusas)

O MSC Orchestra é uma das novidades da MSC para a temporada de cruzeiros no Brasil em 2024/2025, começando suas viagens no dia 30 de novembro.

O navio vai ter minicruzeiros de 3 a 5 noites e também roteiros de 6 e 7 noites. Nesse cruzeiro de três noites que trazemos aqui, o MSC Orchestra terá embarque e desembarque em fevereiro de 2025 no Rio de Janeiro, com uma parada em Ilhabela.

Costa Pacífica

Duração: 3 noites

Embarque: Santos ‚Äď 09/03/2025

Roteiro: Santos, Ilhabela, Porto Belo e Santos

Tarifa: a partir de R$ 2.325 por pessoa (taxas inclusas)

O Porto de Santos é o principal ponto de chegada e partida dos cruzeiros do Brasil, recebendo navios durante todos os meses da temporada regular de cruzeiros.

O Costa Pacífica terá diferentes roteiros pelo litoral paulista, e nesse que trazemos aqui ele inicia sua jornada de três noite em 9 de março de 2025, com paradas em Ilhabela e Porto Belo a partir de R$ 2.325 por pessoa em cabine interna dupla.

Costa Diadema

Duração: 4 noites

Embarque: Santos ‚Äď 05/04/2025

Roteiro: Santos, Itajaí, Ilhabela e Santos

Tarifa: a partir de R$ 2.862 por pessoa (taxas inclusas)

Em sua terceira temporada na América do Sul, o Costa Diadema chega ao Brasil em dezembro para cruzeiros de duas a sete noites. Neste cruzeiro por menos de R$ 3 mil, a viagem começa e termina em Santos, com escalas em Itajaí e Ilhabela.

Com dura√ß√£o de quatro noites, os viajantes ter√£o bastante tempo para curtir todas as atra√ß√Ķes do Costa Diadema, como suas piscinas, √°reas infantis, restaurantes, bares e muito mais!

MSC Grandiosa

Duração: 5 noites

Embarque: Salvador ‚Äď 02/12/2024

Roteiro: Salvador, Rio de Janeiro, Ilhabela e Santos

Tarifa: a partir de R$ 2.704 por pessoa (taxas inclusas)

Que tal embarcar no maior navio de cruzeiros a passar pelo Brasil? O MSC Grandiosa estar√° de volta ao pa√≠s no final do ano (j√° esteve na √ļltima temporada) e tem bons cruzeiros por menos de R$ 3 mil por pessoa.

A embarca√ß√£o concentrar√° suas viagens entre Santos e Nordeste, e nesse cruzeiro que trazemos aqui ele parte de¬†Salvador¬†no dia 2 de dezembro, chegando a Santos no dia 7. √Č uma √≥tima oportunidade para passar cinco noites em um dos maiores navios do mundo, que tem capacidade para mais de 6 mil h√≥spedes e dezenas de atra√ß√Ķes.

MSC Seaview

Duração: 4 noites

Embarque: Santos ‚Äď 20/03/2025

Roteiro: Santos, Porto Belo, Balne√°rio Cambori√ļ e Santos

Tarifa: a partir de R$ 2.951 por pessoa (taxas inclusas)

J√° vimos aqui um cruzeiro do MSC Seaview de apenas uma noite, mas como essa viagem √© t√£o r√°pida vamos trazer agora um cruzeiro no mesmo navio com quatro noites ‚Äď tempo suficiente para curtir bastante tudo o que a embarca√ß√£o oferece.

A viagem come√ßa e termina em Santos em mar√ßo do ano que vem, com a possibilidade de os viajantes descerem e curtirem o dia em Porto Belo e em Balne√°rio Cambori√ļ.

