5 destinos brasileiros perfeitos para quem é apaixonado por chocolate

Branco, ao leite ou meio amargo, é difícil encontrar alguém que não goste de chocolate. E vale de todos os jeitos e formatos. Desde a bebida quente e cremosa a barras, sorvetes e infinidades de doces feitos com a iguaria, como o tradicional brigadeiro.

Leia também: Café com oração: viva essa experiência em uma das vistas mais lindas do ES

Pensando nisso, e considerando que, para quase metade (46%*) dos viajantes brasileiros provar comidas locais é um fator importante na decisão do destino de viagem, a Booking.com, empresa de reserva de acomodação, aluguel de carros e outros serviços de viagem, fez um levantamento de dados na plataforma e descobriu os cinco destinos brasileiros mais recomendados por viajantes para comer chocolate:

Campos do Jordão, São Paulo

Uma viagem a Campos do Jordão não está completa sem uma experiência gastronômica – e melhor ainda se for relacionada ao chocolate. Destino muito apreciado pelos brasileiros, principalmente durante os meses mais frios do ano, vale a pena incluir no roteiro um restaurante aconchegante de fondue, um prato suíço de queijo derretido que também tem sua versão em sobremesa, de chocolate, para comer com frutas e outros petiscos.

Além disso, a cidade oferece várias lojas e até fábricas especializadas em chocolate, cujos produtos incluem bombons recheados, barras em diferentes formatos, licores, trufas e, claro, chocolate quente bem cremoso, que combina com o clima da cidade. Uma boa pedida é levar as iguarias para casa como souvenir.

Penedo, Rio de Janeiro

Distrito de Itatiaia, no Rio de Janeiro, Penedo é conhecido por ser uma colônia finlandesa no Brasil e onde se localiza a Casa do Papai Noel em terras brasileiras – que é um centro comercial com tema natalino. O destino serrano também tem vários restaurantes, cafeterias e chocolaterias que valem a visita. Sendo assim, é ideal para quem gosta de doces, como tortas, geleias e sorvetes artesanais.

Entre os chocolates vendidos por ali, vale a pena experimentar os deliciosos bombons, palhas italianas, pães de mel, waffles com ganache e até salames de chocolate.

Monte Verde, Minas Gerais

Outro destino muito recomendado para os chocólatras é Monte Verde, um charmoso distrito de Camanducaia, em Minas Gerais. Ali, os viajantes podem aproveitar a natureza ao redor para fazer trilhas ou passeios de quadriciclo, além de um roteiro gastronômico pelos restaurantes da região. Um fondue acompanhado de uma taça de vinho é sempre uma boa opção para se esquentar em dias frios. Seja de queijo ou de chocolate derretido, como sobremesa.

Monte Verde também é a casa de cafés, chocolaterias e fábricas de chocolates, onde é possível experimentar de sopa de morangos com chocolate a muitos outros doces feitos com a guloseima, como marzipans cobertos com chocolate, bebidas quentes e drinques, crepes, tortas e sorvetes artesanais.

Ilhéus, Bahia

O estado da Bahia é responsável por produzir uma grande parte do cacau brasileiro. E quem visita Ilhéus tem a oportunidade de conhecer seu processo de produção. Desde a colheita e técnicas de manejo às degustações de chocolates de alta qualidade, com um alto percentual de cacau, em fazendas e fábricas da região abertas ao público.

Para os apaixonados pelo doce, vale a pena planejar uma viagem ao destino focada em turismo rural. Conhecer mais sobre o processo de produção do chocolate e curiosidades sobre ele, além de se deliciar com os produtos.

Petrópolis, Rio de Janeiro

A cerca de 68 km do Rio de Janeiro, Petrópolis é uma boa opção para conhecer em um fim de semana ou feriado prolongado. Destino serrano, oferece várias atrações históricas aos viajantes, como o Museu Imperial, o Palácio Quitandinha e o Palácio de Cristal, além de belezas naturais. A gastronomia também é um ponto forte da região, com cervejarias artesanais e fábricas de chocolate.

Passear pelas lojas especializadas no doce é um item obrigatório no roteiro. Com bombons de diferentes sabores, chocolate quente cremoso, barras artesanais, tortas e outras sobremesas produzidas com a iguaria.

Fonte: Qual Viagem