Animália Park! Como é o parque temático com zoológico em São Paulo

Após uma longa espera, 12 anos de construção para ser mais exata, enfim foi aberto o mais novo parque de diversão do estado de São Paulo. Chamado oficialmente de “Animália Park”, ele está funcionando na cidade de Cotia, a cerca de 40 km da capital. Nós fomos conferir de perto como é o complexo de lazer, que com seus 350 mil metros quadrados tem tudo para receber visitantes do Brasil inteiro. Confira a seguir como foi a nossa visita!

Como é o Animália Park

São ao todo 350 mil metros quadrados com mais de 20 atrações interessantes, entre brinquedos, teleférico e até um zoológico. Tudo isso já o colocando como um dos maiores complexos de lazer do Brasil.

Focado nas famílias, é o primeiro parque temático lançado no país após um hiato de 23 anos sem um empreendimento deste porte. Sendo que o último a ser inaugurado foi o Hopi Hari em novembro de 1999.

Para efeitos de comparação, seu espaço é quatro vezes maior do que o do saudoso Playcenter, que fez sucesso com seus 85 mil metros quadrados na Marginal Tietê. Por outro lado, é metade do Hopi Hari, que tem 760 mil metros quadrados.

O Animalia Park é dividido em três áreas, sendo uma coberta com brinquedos infantis para curtir em família. Outra externa com brinquedos adultos como montanha-russa e como grande atração um zoológico rodeado de muita área verde e natureza.

Aqui dá para ver e interagir com animais de vários continentes, como um rinoceronte indiano, lêmure-de-cauda-anelada e até um macaco-aranha-da-testa-vermelha.

Na nossa visita encontramos pelo caminho leão, onça, zebras, girafas, camelos, lontras, pavões e muitos pássaros bonitos no aviário.

Os 1.200 animais de 170 espécies foram trazidos para o Brasil dentro de programas internacionais de conservação de espécies. Eles permanecem em áreas que reproduzem o habitat de cada um como manda a lei que regulamenta a manutenção de zoológicos. Muitos deles vieram de centros de reabilitação, ou seja, foram resgatados e não têm condições de voltar à natureza.

O legal é que toda a trilha é coberta, portanto, é possível curtir a parte de contato com os animais sem se preocupar com o clima. Assim, melhorando a experiência para famílias, especialmente com crianças menores.

Brinquedos do Animália Park

Nós conhecemos também toda a parte coberta infantil, com brinquedos para todos os gostos: carrinhos de bate-bate, barco viking, roda-gigante, montanha-russa para crianças, trenzinho, xícaras giratórias, e muito mais.

Na parte externa tem também o Vila Animália, onde você poderá fazer comprinhas e desfrutar de diversas opções gastronômicas com vista para a savana. Aqui será possível saborear hambúrgueres, sorvetes, cafés, massas, vinhos e muito mais. Há ainda lojinhas de souvenir para você garantir aquela lembrancinha.

O teleférico ainda dá um charme a mais ao parque. Ele faz um trajeto de cerca de dois minutos de um lado a outro do parque. Contudo, é preciso pagar o valor à parte. A vista é de pura natureza.

Quanto custa o ingresso do Animália Park?

Os ingressos promocionais para o Animália Park custam a partir de R$ 150 para crianças e adultos, e o estacionamento da Indigo por R$ 50.

Segundo o site oficial, futuramente o valor das entradas aumentará para R$ 380 inteira. Professores, PCD (e acompanhante) e melhor idade pagam apenas R$ 100 no ingresso comprovando ter direito ao benefício.

O Animália Park fica na Estrada do Furquim, número 1.490, na altura do km 39 da Raposo Tavares.