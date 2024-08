Beto Carrero inaugura área de fumantes com temática de cemitério

O Beto Carrero World, parque temático mais visitado da América Latina e um dos melhores do Brasil, inaugurou uma área de fumantes com temática um tanto inusitada: um cemitério!

Olhando as fotos, logo de primeira até parece ser alguma nova atração de terror do parque, mas se trata na verdade apenas de um local dedicado a quem deseja fumar.

O espaço “macabro” é totalmente tematizado como um cemitério, e conta com caixões, cruzes, lápides, entre outros. Na área para fumar propriamente dita há até espaços para sentar em algo que remete a pedras de jazigos.

Há ainda uma placa na entrada dizendo: “para fumantes que não tem medo de ir além”.

A novidade no parque é ótima inclusive para quem não fuma. Considerando relatos de visitantes que já se sentiram incomodados com a fumaça de cigarros ao passear pelo complexo. E também para os fumantes, claro, que poderão fumar sem julgamentos.

É importante destacar que isso é algo que acaba acontecendo em literalmente todos os parques temáticos do mundo, não é algo exclusivo do Brasil. Eu não consigo lembrar de nenhum parque que visitei que não vi pessoas fumando livremente, apesar das regras.

O espaço de fumantes pode ser encontrado na região temática do complexo chamada Cowboyland. Ao lado da igrejinha do velho oeste e perto da atração Spin Blast.

