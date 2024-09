Brasil concorre como melhor destino de viagem em premiação internacional

Participe da votação e ajude o Brasil a brilhar como melhor destino de viagem no Wanderlust Reader Travel Awards 2024! O país está concorrendo em oito categorias na prestigiada premiação de turismo e viagens, organizada pela revista Wanderlust, do Reino Unido. Três dessas indicações são para os melhores destinos do mundo!

Entre as categorias, o Brasil foi indicado como “país desejável” fora da Europa, e as cidades do Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA) também disputam o título de “cidade desejável” do planeta. Mas não para por aí! Você também pode indicar o Brasil como o destino mais desejado em Natureza e Vida Selvagem; Aventura; Cultura; Gastronomia e Sustentabilidade.

No ano passado, o Brasil ficou em segundo lugar como o país mais desejável em Natureza e Vida Selvagem, conquistando o 8º posto entre as 10 localidades mais desejáveis do mundo. Agora, com o seu voto, os atrativos nacionais podem ir ainda mais longe!

A premiação, que chega à 23ª edição em 2024, busca eleger os destinos turísticos de destaque no mundo, além das melhores operadoras de turismo e companhias aéreas. No total, o concurso premia os vencedores de 20 categorias.

Então, o que está esperando? Você pode votar agora mesmo na seleção, aberta ao público. Basta acessar o site oficial: https://wanderlusttravelawards.com/. Vamos juntos mostrar ao mundo o quão extraordinário é o turismo no Brasil e ajudar a eleger como melhor destino de viagem!