Cidade brasileira garante 1º lugar em ranking de melhor vida noturna do mundo

A vida noturna da cidade do Rio de Janeiro foi eleita como a melhor do mundo pela revista britânica Time Out no ranking de “Melhores Cidades do Mundo Para Vida Noturna em 2024”. A capital fluminense ficou à frente de destinos como Berlim, Guadalajara, Austin, Buenos Aires e Budapeste.

Além de serem questionados sobre seus locais e experiências favoritos, os moradores foram convidados a classificar a vida noturna em termos de qualidade e preço – afinal, ninguém fica feliz pagando uma entrada de balada muito cara ou R$ 18, em uma cerveja long neck, né?

A cidade cartão-postal do Brasil, e que é palco do maior carnaval do mundo, dificilmente perderia o primeiro lugar. A vida noturna agitada do Rio recebeu uma pontuação 90%, e os moradores locais também a classificaram como muito acessível financeiramente.

Vida noturna carioca

Mas, se tem uma coisa que encanta na Cidade Maravilhosa, é o encontro do ritmo do pandeiro e do tamborim! Alguns locais da cidade são conhecidos como palcos importantes na cena do samba nacional. E não é à toa, o gênero tem suas raízes firmadas nesta terra.

Atualmente, o Morro do Pinto, na região central do Rio, tornou-se o point para quem quer aproveitar os batuques cariocas. Enquanto isso, a Lapa, outro bairro do centro da cidade, segue badalada e com casas lotadas – destaque para o Bar da Cachaça e para o Beco do Rato (ah, e menção honrosa ao nosso saudoso Vaca Atolada, que costuma agradar só a quem gosta MESMO de samba, rs).

Ainda na região central, a Praça Tiradentes também é palco de shows de samba bem legais, além da icônica Pedra do Sal, que reúne milhares de pessoas no Largo São Francisco da Prainha, no bairro da Saúde – inclusive, o bar Bafo da Prainha foi eleito como um dos melhores do mundo em 2022, veja no post: Os 10 melhores bares do mundo – um deles fica no Brasil!

Samba na Pedra do Sal, Saúde

A revista pontuou os locais mais turísticos, a maioria no Centro e na Zona Sul. Mas vale mencionar que há muita coisa para se conhecer na região da Baixada Fluminense.

Sinceramente, desta vez, eu preciso concordar com o ranking da Time Out. Se tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer, é se divertir! E sem sombra de dúvidas o Rio de Janeiro oferece tudo que uma pessoa que procura uma noite agitada e inesquecível precisa! E você, concorda com a lista? Deixe aqui nos comentários!

Abaixo você confere o ranking completo:

Rio de Janeiro, Brasil Manila, Filipinas Berlim, Alemanha Guadalajara, México Austin, Estados Unidos Lagos, Nigéria Rotterdam, Holanda Manchester, Reino Unido Budapeste, Hungria Acra, Gana Buenos Aires, Argentina Taipei, Taiwan Singapura, Singapura

Fonte: Melhores Destinos