Cinco cidades fora do comum para viajar no Nordeste ainda este ano

O Nordeste brasileiro é um verdadeiro tesouro de belezas naturais, cultura vibrante e tradições fascinantes. Embora destinos como Salvador e Fortaleza sejam populares, há uma série de cidades menos conhecidas que oferecem experiências únicas e imersivas longe dos caminhos tradicionais.

Se você está em busca de algo diferente e quer explorar o Nordeste além do convencional, confira estas cinco cidades surpreendentes e fora do circuito turístico habitual.

1. Barra de Catuama, Pernambuco

Localizada no município de São Vicente Férrer, Barra de Catuama é uma pequena vila de pescadores com praias de beleza intacta. A Praia de Barra de Catuama é ideal para quem busca um local tranquilo e pouco frequentado. Com suas águas claras e coqueirais, é perfeita para relaxar e desfrutar de um ambiente natural preservado. A cidade oferece uma verdadeira fuga da agitação dos destinos turísticos mais populares.

2. Juazeiro do Norte, Ceará

Foto: Divulgação / Governo do Ceará

Juazeiro do Norte, no Ceará, é uma cidade que combina fervor religioso com rica cultura local. Conhecida como o berço do Padre Cícero, um dos santos mais venerados do Brasil, a cidade oferece uma experiência única para aqueles interessados na religiosidade nordestina. Além de visitar o santuário e o museu dedicados ao Padre Cícero, os visitantes podem explorar o mercado local e experimentar a culinária cearense, que é repleta de sabores autênticos.

3. Barra Grande, Piauí

Foto: Mirella Matthiesen / Viajoteca

Localizada no litoral piauiense, Barra Grande é uma verdadeira joia escondida. Com suas praias de areia branca e águas cristalinas, a cidade é um paraíso para os amantes do kitesurf e da tranquilidade. Barra Grande oferece uma atmosfera relaxante e uma experiência autêntica do litoral piauiense, com uma infraestrutura simples, mas charmosa, ideal para quem busca escapar das multidões e se conectar com a natureza.

4. Camaçari, Bahia

Foto: Divulgação

Camaçari, localizada a cerca de 50 km ao norte de Salvador, é frequentemente subestimada, mas possui algumas das praias mais bonitas do litoral baiano. A Praia de Guarajuba e a Praia do Forte são particularmente notáveis, com suas águas claras e infraestrutura turística de alta qualidade. Além disso, Camaçari é o ponto de partida para visitar a Reserva de Sapiranga, um paraíso ecológico que complementa a experiência de praia.

5. Icaraí de Amontada, Ceará

Foto: Jéssica Weber/Melhores Destinos

Icaraí de Amontada é um destino pouco explorado que oferece praias deslumbrantes e uma atmosfera tranquila. A Praia de Icaraí é conhecida por sua beleza natural, com coqueirais e águas claras. A cidade é um ótimo lugar para relaxar e aproveitar o litoral cearense sem a agitação dos destinos turísticos mais populares. Além disso, a cidade está situada perto de outras atrações naturais, como o Parque Nacional de Jericoacoara.

