Se você está em busca de lugares para viajar em dezembro no Brasil, mas sem estourar o orçamento, a boa notícia é que há diversos destinos incríveis e acessíveis para aproveitar o verão.

Em meio à alta temporada e férias escolares, o mês de dezembro atrai muitos turistas para as praias e atrações brasileiras. Porém, com um pouco de pesquisa, é possível fugir dos destinos superlotados e caros, sem abrir mão de boas opções para relaxar e se divertir.

Leia também: Aproveite o verão para desfrutar das 23 lindas praias de Anchieta

Separamos uma lista de cinco destinos que oferecem experiências incríveis, paisagens de tirar o fôlego e atividades para todos os gostos. Além disso, são lugares onde os preços, tanto de hospedagem quanto de alimentação e passeios, são mais em conta.

Prepare as malas e descubra onde aproveitar as férias de fim de ano de maneira econômica e com estilo!

Cinco lugares pra curtir o verão no Brasil sem estourar o orçamento

1. Chapada dos Veadeiros (GO): Natureza e energia boa

A Chapada dos Veadeiros, em Goiás, é uma excelente opção para quem quer viajar em dezembro sem gastar muito e ainda se conectar com a natureza.

Em meio a cachoeiras espetaculares, trilhas e piscinas naturais, a Chapada é um destino tranquilo para quem busca paz e beleza. Por ser uma área de conservação, o parque tem uma infraestrutura bem organizada e há opções de hospedagem para todos os bolsos nas vilas de São Jorge e Alto Paraíso.

Dezembro é uma boa época para visitar a Chapada, pois o período chuvoso aumenta o volume das cachoeiras, deixando o visual ainda mais incrível. Além disso, o custo com alimentação e transporte pode ser controlado, já que muitos restaurantes e pousadas oferecem opções a preços razoáveis.

Vale lembrar que as trilhas mais famosas, como a Cachoeira Santa Bárbara e o Vale da Lua, possuem ingressos acessíveis e são perfeitas para quem quer explorar o lugar com economia.

2. Ilha do Mel (PR): paraíso no litoral paranaense

A Ilha do Mel, no Paraná, é ideal para quem quer fugir das praias lotadas e caras, como o litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, e curtir um ambiente mais rústico.

Com praias deslumbrantes e uma atmosfera tranquila, a ilha é acessível por meio de balsa e tem uma limitação no número de visitantes diários, o que ajuda a manter o local preservado e sem superlotação.

Foto: José Fernando Ogura/AEN

Hospedar-se na Ilha do Mel é mais barato do que em outros destinos turísticos famosos, e a comida local é acessível, com restaurantes simples e confortáveis.

Dezembro traz temperaturas frias e menos chuvas, sendo um ótimo período para visitar a Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres e o Farol das Conchas, pontos turísticos emblemáticos. Andar pela ilha também é econômico, já que é possível circular a pé e explorar as trilhas com segurança.

3. Guarapari (ES): o litoral capixaba acessível e cheio de praias

Localizada no Espírito Santo, Guarapari é um dos destinos mais acessíveis e procurados no Sudeste para quem busca praia e economia. Com suas areias brancas e águas calmas, é muito conhecida pela infraestrutura completa, que inclui bares, restaurantes e pousadas de diferentes faixas de preço.

Em dezembro, o clima é perfeito para aproveitar as praias mais famosas, como a Praia do Morro e a Praia da Areia Preta, sem se preocupar com os altos preços.

Foto: Marcelo Moryan / Divulgação MTur

Guarapari ainda se destaca pelas opções de passeios gratuitos ou de baixo custo. Além de curtir o mar, há diversas trilhas e áreas naturais abertas ao público.

A vida noturna da cidade também é agitada, mas acessível, com bares e restaurantes que oferecem pratos típicos e petiscos a preços justos. O destino é perfeito para casais, famílias e até viajantes solo que buscam uma boa opção para o verão.

4. São Miguel dos Milagres (AL): Encanto e simplicidade em Alagoas

São Miguel dos Milagres, em Alagoas, é uma alegria do litoral nordestino e conhecida por suas praias paradisíacas e tranquilidade. Sendo assim, desponta com um destino imperdível para aproveitar o verão no Brasil.

Ao contrário dos destinos mais badalados, como Maceió e Maragogi, São Miguel dos Milagres oferece preços mais acessíveis em hospedagem e alimentação, principalmente se planejados com antecedência.

Foto: Marco Ankosqui / MTur

As pousadas locais variam entre rústicos e confortáveis, e muitas delas têm custo-benefício excelente.

Dezembro é uma ótima época para visitar, pois o sol brilha intensamente e as águas do mar ficam cristalinas, ideais para mergulho e passeios de jangada nas famosas piscinas naturais.

Quem gosta de apreciar a culinária local encontrará restaurantes e bares que oferecem pratos típicos a preços amigáveis. São Miguel é um refúgio para quem quer relaxar sem gastar muito e ainda desfrutar de um destino encantador e menos explorado no Nordeste.

5. Petrópolis (RJ): História e natureza na serra carioca

Foto: Wania Corredo / MTur

Mas não é só de praia que faz um verão no Brasil! Para quem prefere destinos de montanha e não quer passar dezembro na praia, Petrópolis é uma excelente escolha. Localizada na serra do Rio de Janeiro, a cidade oferece um clima ameno e diversas atrações culturais e naturais, como o Museu Imperial e o Palácio de Cristal, que contam com ingressos a preços acessíveis.

Além disso, Petrópolis possui muitos parques e áreas verdes para quem busca relaxar e fazer trilhas, como o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. A cidade oferece uma excelente estrutura de hospedagem, incluindo pousadas e hotéis para todos os bolsos, além de uma variedade gastronômica a preços justos, com restaurantes especializados em pratos tradicionais da serra.

Em dezembro, a cidade ganha decoração especial para as festas de fim de ano, trazendo ainda mais charme e atrações gratuitas, como feiras e exposições. Petrópolis é um destino perfeito para quem busca fugir da tempestade das praias e ter uma experiência cultural e relaxante.

Fonte: Catraca Livre