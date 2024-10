Cinco praias para viajar no Brasil: lindíssimas e ainda por cima baratas

Viajar para a praia é uma das experiências mais revigorantes e desejadas, mas muitas vezes o custo pode ser um obstáculo. No entanto, é possível desfrutar das belezas que as praias oferecem sem comprometer o orçamento. Com um bom planejamento e a escolha de praias baratas, você pode ter férias incríveis e acessíveis.

As praias de Maragogi são comparadas ao mar do Caribe e é um destino que oferece preços acessíveis -Eduardo Vessoni/Viagem em Pauta

Há várias praias no Brasil que não apenas encantam com suas paisagens deslumbrantes, mas também oferecem opções de hospedagem a preços que cabem no bolso.

5 praias baratas no Brasil para viajar em 2024 sem gastar muito

Neste guia, vamos explorar praias baratas onde você pode aproveitar sol, mar e diversão, sem precisar gastar muito. Prepare-se para descobrir destinos que aliam beleza natural e economia, proporcionando a você uma experiência inesquecível e econômica.

1. Praia de Canoa Quebrada, Ceará

A praia de Canoa Quebrada é uma das mais bonitas do litoral cearense -Jade Queiroz/MTur

Canoa Quebrada é conhecida por suas falésias coloridas e ambiente descontraído. Em 2024, é possível encontrar hospedagens a partir de R$80 por noite.

Dica: Explore as dunas e o famoso “Broadway” com bares e restaurantes acessíveis.

2. Praia de Ponta Negra, Natal (RN)

Vista da Praia de Ponta Negra, em Natal, Rio Grande do Norte -Portal da Copa/ME

Ponta Negra é uma praia urbana com boa infraestrutura e preço acessível. Em 2024, é possível encontrar diárias a partir de R$70 em hospedagens simples.

Dica: Aproveite a orla e os mercados locais que oferecem comidas e artesanatos a bons preços.

3. Praia de Aracruz (ES)

Pôr do sol na praia de Aracruz, no Espírito Santo -Getty Images/iStockphoto

Praia de Aracruz é uma opção menos conhecida, mas com um custo baixo. Em 2024, você pode encontrar diárias a partir de R$70 em opções de hospedagem básica.

Dica: Explore a cidade e visite os pontos turísticos locais sem gastar muito.

4. Praia de Maragogi, Alagoas

Paisagem de praia tropical coqueiros mar turquesa céu azul areia branca. Praia de Ponta de Mangue, Maragogi, Alagoas, Brasil. -wagnerokasaki/iStock

Maragogi é famosa por suas piscinas naturais e tem opções de hospedagem mais em conta. Em 2024, as diárias começam em torno de R$100 em hotéis e R$ 70,00 em hostel.

Dica: As piscinas naturais são uma atração imperdível e os passeios podem ser encontrados a preços acessíveis.

5. Praia de Barra de São Miguel, Alagoas

Praia do Ponta da Barra, em São Miguel da Barra (AL) -Marco Ankosqui/MTur

Barra de São Miguel é conhecida por suas águas calmas e clareiras. Em 2024, as diárias em pousadas básicas começam a partir de R$140.

Dica: Aproveite as belezas naturais e explore a região sem gastar muito.

Dicas Adicionais para aproveitar praias baratas no Brasil

Reserve em Sites de Ofertas: Utilize plataformas como Booking.com, Airbnb e Hostelworld para encontrar as melhores ofertas e promoções.

Considere a Baixa Temporada: Viajar fora dos períodos de alta demanda pode resultar em economias significativas.

Hospede-se em Locais Menos Turísticos: Praias menos conhecidas frequentemente têm preços mais acessíveis.

Fonte: Catraca Livre