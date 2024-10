Como viajar de graça pela FAB? Veja o passo a passo e dicas exclusivas

Viajar de avião é uma realidade comum para alguns brasileiros, mas ainda é um sonho distante para muitos. As passagens aéreas podem ser caras, mas uma alternativa pouco conhecida oferece voos gratuitos: a Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do programa Correio Aéreo Nacional (CAN), permite que civis viajem sem custo aproveitando as vagas disponíveis em suas missões.

O CAN é uma iniciativa da FAB que possibilita a civis pegar carona em aviões militares em território nacional. Os interessados devem planejar com antecedência e se inscrever junto ao posto CAN mais próximo de sua residência, informando o destino desejado e seus dados pessoais.

Embora o processo seja simples e gratuito, a viagem está sujeita à disponibilidade de vagas e de aeronaves com destino ao local solicitado.

A FAB não pode garantir antecipadamente a data do voo, pois as missões podem ser canceladas ou alteradas de última hora, e a disponibilidade de assentos pode variar.

A espera por uma vaga pode ser de alguns dias até semanas, exigindo flexibilidade de quem deseja viajar. Não há limite para o número de viagens que um cidadão pode realizar através deste programa. O embarque ocorre em bases aéreas militares, não em aeroportos civis.

No Rio Grande do Sul, por exemplo, as bases estão localizadas em Canoas e Santa Maria​. Para se inscrever, é necessário comparecer à base aérea mais próxima, munido de documentos pessoais como RG, CPF e comprovante de endereço.

Menores de idade

Menores de idade também podem viajar, desde que acompanhados por um responsável. É recomendado o uso de roupas confortáveis e discretas, e certos tipos de vestimentas, como sapatos de salto alto ou regatas, não são permitidos​.

Além disso, cada inscrição é válida por apenas 10 dias, sendo necessário renová-la caso a vaga não seja confirmada nesse período. O retorno também deve ser planejado, pois a FAB não garante a volta no mesmo processo, necessitando um novo cadastro para o voo de retorno.

Para mais informações e inscrições para viajar de graça, os interessados podem contatar as unidades da FAB pelo país:

Região Sul: Canoas/RS – (51) 3462-5166, Florianópolis/SC – (48) 3229-5021, Santa Maria/RS – (55) 3220-3309

Região Sudeste: Pirassununga/SP – (19) 3565-7025, Rio de Janeiro/RJ – (21) 2138-4205, São Paulo/SP – (11) 2465-2038

Região Centro-Oeste: Brasília/DF – (61) 99988-8740, Campo Grande/MS – (67) 3368-3126

Região Norte: Belém/PA – (91) 3182-9517, Boa Vista/RR – (95) 4009-1036, Manaus/AM – (92) 98802-6364

Região Nordeste: Fortaleza/CE – (85) 3216-3195, Natal/RN – (84) 3644-7135, Recife/PE – (81) 2129-8421, Salvador/BA – (71) 3377-8225​ (Instinto Viajante)​ (ABC Mais).

Viajar de graça pela FAB é uma oportunidade única que exige flexibilidade e planejamento, mas pode abrir portas para explorar o Brasil de maneira econômica e emocionante.

Fonte: Catraca Livre