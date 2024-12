Confira 6 navios temáticos confirmados para a próxima temporada no BR

O site Melhores Destinos revelou que a temporada de navios temáticos para 2025/2026 promete muita animação e música no Brasil! Isto porque seis viagens já estão confirmadas entre novembro de 2025 e janeiro de 2026, todas a bordo do navio MSC Preziosa. Há opções para todos os gostos, do rock ao sertanejo.

De acordo com o Melhores Destinos, a programação começa em grande estilo com a estreia nacional do navio Chitãozinho e Xororó, que parte de Santos no dia 15 de novembro de 2025. A viagem será conduzida pelos próprios anfitriões e terá apresentações de outros nomes da música sertaneja, como Victor & Leo, Daniel e Matogrosso & Mathias.

Outro destaque é o retorno do Navio Cabaré, agendado para 18 de novembro. Sob o comando do cantor Leonardo, o cruzeiro contará com convidados especiais, entre eles Edson & Hudson, Daniel, Roberta Miranda, Rio Negro e Solimões, Pablo e outros nomes renomados do gênero.

Navio Cabaré / Reprodução: Melhores Destinos

Já para os fãs de pagode, o Melhores Destinos anunciou que o Navio Sorriso Só As Antigas é a novidade desta temporada. Programado para acontecer entre 16 e 19 de dezembro, o navio temático terá o grupo Sorriso Maroto como atração principal, além de participações especiais de outros artistas.

Ainda em dezembro, de 13 a 16, ocorre mais uma edição do Belo em Alto Mar, com o cantor Belo liderando a viagem. Em janeiro, o público poderá curtir o retorno do Navio do Zezé, com Zezé di Camargo à frente do evento, entre os dias 11 e 14. Para os fãs de rock, a terceira edição do 89 Rock Boat também está garantida, com data prevista para janeiro de 2026.

Além disso, o Melhores Destinos lembra que antes de 2025, os fãs de cruzeiros temáticos podem aproveitar a temporada 2024/2025, que inclui 13 viagens a bordo do MSC Seaview. A programação, iniciada em novembro, vai até janeiro de 2025 com o Navio do Gigante, o cruzeiro do cantor Léo Santana.

Entre os destaques está o Réveillon em Alto Mar, que promete uma experiência inesquecível. O navio fará uma parada especial em Copacabana, no Rio de Janeiro, para assistir à famosa queima de fogos, com shows de artistas como Wesley Safadão, Gusttavo Lima, Alok, Luan Santana, Jota Quest e Capital Inicial.

Fonte: Melhores Destinos