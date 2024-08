Confira os destinos mais recomendados para quem aprecia um bom copo

Viajar é conhecer novas paisagens, descobrir diferentes culturas e, por que não, saborear as melhores bebidas alcoólicas do destino, entendendo a cultura local a partir de uma mesa de bar. O consumo de álcool faz parte do cotidiano de praticamente todos os povos, com bebidas que nos ajudam a entender sua história e seus costumes.

Pensando em quem não dispensa um brinde quando está de férias, a Booking.com com – empresa de reserva de acomodação, aluguel de carros e outros serviços de viagem – fez um levantamento de dados na plataforma. E descobriu os destinos mais recomendados por viajantes para desfrutar diferentes tipos de bebidas alcoólicas. Sempre com moderação, é claro!

Vinho em Santiago, Chile

Santiago, no Chile, é um destino incrível para os amantes de vinho, pois conta com rótulos de alta qualidade e reconhecidos mundialmente. A produção vinícola local se destaca porque o país possui clima único que beneficia as uvas do plantio até a colheita. Além disso, os solos chilenos, de característica arenosa e pedregosa, contribuem para a produção de vinhos frescos e ácidos. Santiago é um ponto de partida estratégico para os fãs da bebida. Pois está a uma curta viagem de algumas das melhores regiões vinícolas do país.

Saia da capital cedinho e aproveite para conhecer vinícolas localizadas no Vale do Maipo e no Vale de Casablanca. Além do vinho, Santiago é uma cidade de cultura e gastronomia vibrantes, que oferece belas vistas da Cordilheira dos Andes. O Hotel Altiplanico Bellas Artes é uma boa opção para se hospedar na cidade. Com quartos espaçosos e bem iluminados, a hospedagem fica a poucos minutos do badalado bairro Lastarria. Lá há uma variedade de bares e restaurantes para os viajantes poderem continuar degustando os melhores vinhos do país.

Cerveja em Praga, República Checa

A República Tcheca tem uma longa tradição na produção de cerveja. Com os primeiros registros de fabricação da bebida datando do ano 993, quando os monges dos mosteiros locais começaram a fazer cerveja tanto para consumo próprio quanto para financiar suas atividades religiosas. Desde então, ela se tornou parte essencial da cultura tcheca, tornando Praga um lugar perfeito para explorar a cultura cervejeira. Além de visitar os bares tradicionais e experimentar cervejas centenárias locais diretamente da fonte, faça tours por cervejarias para conferir o processo de produção e explore as cervejarias artesanais, que estão produzindo rótulos especiais e inovadores.

Aproveite também para apreciar a rica herança arquitetônica da cidade que conta com uma grande variedade de belos prédios, parques, museus e monumentos. A capital da República Tcheca encanta a cada passo – ou copo! Para aproveitá-la ao máximo, a pousada Old Prague House é uma ótima pedida! Localizada no centro da cidade, a poucos passos da Ponte Carlos e da Praça da Cidade Velha, a acomodação oferece quartos confortáveis​, além de contar com um minimercado e um restaurante no mesmo edifício.

Drinks em Las Vegas, EUA

Las Vegas conta com uma cena de drinks e coquetéis vibrante e diversificada. Seja dentro dos grandes hotéis, ao longo da Las Vegas Strip ou em áreas menos badaladas da cidade, há opções para todos os gostos e orçamentos – desde os mais simples e clássicos, distribuídos de graça nos cassinos, até aqueles assinados por bartenders renomados e criados a partir de técnica impecável e criatividade sem igual. Em Las Vegas, aproveite também para aproveitar os espetáculos, como o do Cirque du Soleil, a roda gigante High Roller e os cassinos, é claro! Um local ideal para se hospedar é o Wynn Las Vegas, um resort de luxo situado na Strip que oferece instalações modernas e luxuosas que incluem piscinas, spa e um completo com mais de 1.800 caça-níqueis e 26 mesas de pôquer.

Maratona por pubs em Edimburgo, Reino Unido

Com centenas de pubs espalhados pela cidade, Edimburgo é um paraíso para entusiastas de bebidas como whisky e cerveja e também para amantes da vida social e noturna. Não faltam opções para uma noite animada, especialmente se você quiser conhecer vários de uma só vez, fazendo os chamados pub crawls. Há tours com guias especializados pelos pubs mais icônicos da cidade. Além dos bares, a capital da Escócia é uma cidade repleta de história, cultura e beleza, com atrações imperdíveis como o Castelo de Edimburgo. Para aproveitar ao máximo a noite de Edimburgo, CoDE Pod – The CoURT – Edinburgh é uma ótima opção de hospedagem. O hostel conta com localização central, a uma curta distância de atrações como a Royal Mile, o Museu Nacional da Escócia.