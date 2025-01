Descer lá pra BC! Veja o que fazer em uma viagem a Balneário Camboriú

Não falta o que fazer em Balneário Camboriú! Além de praias para todos os gostos e públicos — orlas movimentadas, mais preservadas e até naturalistas —, o badalado destino catarinense conta ainda com atrações temáticas, parques em meio à natureza, trilhas que levam a lindos mirantes, bons bares e restaurantes.

Confira todas as possibilidades que Balneário Camboriú reserva para a sua viagem!

13 dicas de o que fazer em Balneário Camboriú

Na lista a seguir, reunimos as melhores atividades e dicas de o que fazer em Balneário Camboriú. Leia todas as opções e escolha aquelas que devem estar no seu roteiro de viagem!

1. Conhecer o maior número de praias de Balneário Camboriú

Engana-se quem acredita que a Praia Central, aquela emoldurada pelos altíssimos prédios que dão à cidade a alcunha de “Dubai Brasileira”, seja a única do destino catarinense. A verdade é que, entre as praias de Balneário Camboriú, há opções de águas cristalinas, faixas de areia com vegetação bem preservada e pouca movimentação. Não deixe de visitar a Praia das Laranjeiras, a mais próxima delas, com boa infraestrutura e acessível com carro ou então com a carona do teleférico do Parque Unipraias ou no passeio de Barco Pirata.

Se estiver de carro, siga pela Rodovia Interpraias e conheça paraísos como a Praia de Taquaras, Praia do Pinho (naturalista), Praia do Estaleiro e Praia do Estaleirinho. Se a ideia for curtir o clima descontraído e jovem, que atrai muitos surfistas, aproveite a Praia Brava, em Itajaí, que conta com bons restaurantes.

Praia das Laranjeiras

2. Escolher um hotel bem localizado

A localização do hotel pode ser decisiva para a comodidade dos seus dias em Balneário Camboriú. Sobretudo na alta temporada, o trânsito na cidade beira o caos e as vagas de estacionamento ficam disputadíssimas. Reservando uma hospedagem próxima dos seus pontos de interesse, geralmente perto das Avenidas Atlântica e Brasil, será possível fazer vários passeios a pé e utilizar o carro ou outros transportes somente para visitar as atrações ou praias mais afastadas.



Na lista a seguir, separamos alguns dos melhores hotéis de Balneário Camboriú, todos eles com excelente localização. Confira:

3. Visitar o Parque Unipraias

Um dos melhores pontos turísticos de Balneário Camboriú é o Parque Unipraias, que fica no topo do morro que limita a Praia Central na Barra Sul. Além de subir até o parque de teleférico e ter uma incrível vista para a cidade e sua marina, visitantes ainda contam com dois mirantes que permitem ótimos momentos de contemplação e boas fotos. Um deles está voltado para a orla da Praia Central, o outro, para o mar e a Praia das Laranjeiras.

O parque tem ainda praça de alimentação, a Casa do Chocolate, trilhas e atrações pagas à parte que rendem aventuras como descer de tirolesa até a Estação Laranjeiras, na Praia das Laranjeiras. O visual é estonteante e o friozinho na barriga, garantido. Dá ainda para percorrer trilhos de trenó a uma velocidade de até 60km/h e passear de trenzinho suspenso. Diversão para todas as idades!

Tirolesa no Parque Unipraias

4. Andar de roda-gigante

A roda-gigante Big Wheel, um dos cartões-postais da Barra Norte de Balneário Camboriú, é outra atração imperdível para quem deseja contemplar a cidade de outro ângulo. O passeio é feito em cabines climatizadas com capacidade para até seis pessoas e tem duração de 20 minutos. A volta de roda-gigante pode ser feita em diferentes momentos do dia, cada um deles com um visual diferente da orla da Praia Central. Compre seu ingresso!

5. Passear no Deck do Pontal Norte

O Deck do Pontal Norte é uma passarela em madeira de cerca de 800 metros que percorre a base no fim da Praia Central, no limite na Barra Norte. Todo o percurso é rodeado por uma preservada vegetação, que garante trechos de sombra e tornam o passeio ainda mais agradável.



Há mirantes e excelentes vistas para a famosa orla de Balneário Camboriú ao longo de todo o deck. No fim do trajeto, chega-se à Praia do Buraco, bem menos movimentada do que a Praia Central. Na nossa opinião, esse é um dos passeios imperdíveis do destino catarinense. E o melhor: grátis!

Deck do Pontal Norte

6. Ver o sol nascer no Morro do Careca

Viajantes que não têm problema em acordar cedinho podem viver um momento inesquecível: subir o Morro do Careca ainda na madrugada para acompanhar o dia nascer lá de cima, com uma bela vista para o mar, Praia Brava, Praia do Buraco e Balneário Camboriú. Embora a subida não seja das mais leves (são cerca de 20 minutos a pé, morro acima), o cenário compensa!

Morro do Careca ao amanhecer

A viajantes que não trocam as boas horas de sono por nada, uma boa notícia: a paisagem vista desde o Morro do Careca é linda em qualquer momento do dia. Outro momento especial é durante o pôr do sol, quando não raro dá para ver de pertinho parapentes em pleno voo.

Fim de tarde no Morro do Careca

7. Conhecer o aquário de Balneário Camboriú

Uma das principais atrações de Balneário Camboriú, o Oceanic Aquarium abriga 30 habitats com animais de água doce e salgada em um espaço de cerca de 3.500 metros quadrados. Uma ótima atração para fazer não apenas em dias de chuva, mas também para dar um tempo da praia — se é que alguém se cansa da vida mansa à beira-mar.

Jacarés, tubarões, peixes coloridos, cavalos-marinhos são alguns dos animais que podem ser vistos de perto, entre outras várias espécies de diferentes biomas e regiões do mundo. Compre seu ingresso!

8. Divertir-se nas atrações temáticas

Famílias com crianças têm diversão garantida em atrações temáticas como o Aventura Pirata, Classic Car Show e o Parque dos Dinossauros — Aventura Jurássica. Os três pontos turísticos, juntamente com o aquário de Balneário Camboriú, podem ser visitados com ingressos comprados separadamente ou então com o chamado Passaporte da Diversão, que dá desconto no acesso a todas as quatro atrações. São ótimas atividades para se fazer em dias de chuva ou nos momentos de sol mais forte, que pedem uma sombra (e ar-condicionado!).

Ingressos:

9. Ver a cidade do mirante do Cristo Luz

Um dos lugares mais procurados para passar o fim de tarde e à noite em Balneário Camboriú é o Cristo Luz. No topo de um morro na área mais central da cidade, o ponto turístico conta com um monumento iluminado e, aos pés dele, mirantes com vista panorâmica para os prédios de Balneário Camboriú e o mar ao fundo.



O Cristo Luz está aberto diariamente, com diferentes atrações musicais em cada dia da semana. O espaço conta ainda com um restaurante e uma praça onde podem ser feitos lanches mais rápidos. Compre seu ingresso!

10. Passear de Barco Pirata

Já tradicional em muitos destinos litorâneos, o passeio de Barco Pirata em Balneário Camboriú percorre boa parte da orla da Praia Central, contornando a Ilha das Cabras e seguindo até a Praia das Laranjeiras. Neste último ponto, é possível desembarcar sem custo adicional, curtir a praia e depois retornar com a embarcação seguinte. Compre seu ingresso!

Barco Pirata. Foto: Divulgação

Fonte: Melhores Destinos