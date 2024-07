Descubra o Brasil pelos trilhos: roteiros ferroviários para as férias de julho

As férias de julho são uma oportunidade perfeita para explorar o Brasil de maneiras únicas e encantadoras. Que tal viajar de trem, percorrendo paisagens deslumbrantes e conhecendo a história e a cultura de diferentes regiões? Os roteiros ferroviários oferecem experiências inesquecíveis, combinando nostalgia e aventura.

A Agência de Notícias do Turismo separou opções em várias regiões do país para você desfrutar o turismo sobre trilhos durante este mês. Vem conferir!

Paraná: trem da Serra do Mar

O trajeto de trem que liga Curitiba a Morretes, no Paraná é uma viagem de tirar o fôlego. Com uma extensão de cerca de 110 km, esse percurso pela Serra do Mar proporciona vistas espetaculares de montanhas, vales e cachoeiras, tudo envolto pelas belezas da Mata Atlântica.

O trem passa por pontes e túneis históricos, oferecendo uma experiência repleta de atrativos naturais e engenharia arrojada. Ao chegar em Morretes, os visitantes podem se deliciar com o tradicional barreado, um prato típico da região, tornando a viagem ainda mais especial.

Minas Gerais: o encanto das Estações Mineiras

No sul do estado mineiro, o Trem das Águas oferece uma viagem nostálgica em uma locomotiva a vapor que percorre o trajeto entre São Lourenço e Soledade de Minas. Com cerca de 10 km de extensão, essa viagem leva os passageiros de volta ao passado, percorrendo por paisagens bucólicas e estações históricas.

Durante o percurso, há paradas para apreciar artesanato local e degustar as delícias da culinária mineira, proporcionando uma experiência cultural e gastronômica enriquecedora.

Rio de Janeiro: trem do Corcovado

Embora seja um trajeto curto, com apenas 3,8 km, a viagem de trem até o topo do Corcovado, no Rio de Janeiro, oferece uma das vistas mais espetaculares do mundo. Partindo do bairro Cosme Velho, a maria fumaça sobe pelo Parque Nacional da Tijuca, revelando a rica biodiversidade da Mata Atlântica.

No topo, os visitantes são recebidos de braços abertos pelo Cristo Redentor, ponto turístico carioca, de onde se tem uma vista panorâmica inesquecível da cidade carioca, que é um dos cartões-postais mais representativos do Brasl!

Rio Grande do Sul: Maria Fumaça, um passeio na Serra Gaúcha

Na charmosa Serra Gaúcha, o passeio de Maria Fumaça é uma viagem repleta de tradição e cultura. O trem percorre aproximadamente 23 km entre Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa, passando por vinhedos e paisagens pitorescas.

Durante o trajeto, os passageiros são agraciados com apresentações de música italiana ao vivo e degustações de vinhos e sucos, proporcionando uma experiência sensorial única. Esse passeio é especialmente encantador para os amantes de enoturismo e da cultura italiana.

Dicas

Para aproveitar ao máximo a sua viagem de trem, é importante planejar com antecedência, especialmente durante a alta temporada de férias. Reserve os bilhetes com antecedência e não se atrase para o embarque na estação. Use roupas confortáveis e leve uma pequena mochila com itens essenciais, como água, lanches e protetor solar.

Não se esqueça de levar uma câmera ou smartphone para registrar as paisagens deslumbrantes e momentos especiais. E, claro, aproveite para interagir com os guias e outros passageiros, enriquecendo sua experiência com histórias e curiosidades locais.

Fonte: Ministério do Turismo