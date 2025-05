Dia das Mães: cinco destinos para viajar e comemorar em família!

O Dia das Mães está entre as datas comemorativas mais especiais do ano. Apesar de não fazer parte do calendário de feriados, o Dia das Mães costuma ser um momento para confraternizações em família. Trocar a clássica mensagem de Dia das Mães por uma linda viagem pode ser uma boa pedida para comemorar intensamente este dia tão especial. Para te ajudar na tarifa de organizar esse presente inesquecível, preparamos uma lista com cinco destinos para viajar e comemorar com a sua mãe. Vem com a gente que o sucesso do Dia das Mães 2025 está garantido!

Cinco destinos para viajar no Dia das Mães

O Dia das Mães pode ir além de uma mensagem de celular ou um buquê de flores. Que tal surpreender a sua mãe com uma viagem especial? O momento será uma oportunidade de conectar toda a família, se emocionarem juntos e, claro, terem um Dia das Mães ainda mais feliz. Escolher um presente de dia das mães é bem mais fácil que um destino de viagem, mas a gente sabe que você dará conta de fazer deste dia um momento inesquecível! Se estiver na dúvida sobre o que fazer, temos algumas dicas para você e para cada tipo de mãe. Confira 10 destinos para viajar no Dia das Mães!

1- Praia do Espelho, Bahia

Paraíso ainda pouco conhecido entre as praias da Bahia, a Praia do Espelho é o destino ideal para quem deseja comemorar o Dia das Mães de frente para o mar, com direito a cenário paradisíaco, coqueiros, falésias e o melhor da culinária baiana. É lugar para as mães que amam praias, sol e precisam relaxar. Como se não bastasse, a Praia do Espelho ainda é vizinha à charmosa vila de Trancoso e ao rústico vilarejo de Caraíva. Dá para visitar os três em uma mesma viagem. Um belo presente de Dia das Mães!

2- Paraty, Rio de Janeiro

Para as mães que amam destinos cheios de charme, Paraty é um prato cheio! Impossível não se apaixonar ao caminhar pelo Centro Histórico, em meio aos casarios coloniais sempre coloridos. A cidade une história e paisagens naturais realmente estonteantes e, o melhor de tudo, Paraty está em uma das mais lindas baías do país, com mais de uma centena de praias e ilhas para quem deseja curtir os dias de sol. Para quem preferir o contato mais íntimo com a Serra do Mar, há ainda uma grande variedade de cachoeiras a serem desbravadas pelos viajantes. Tudo regado a boa cachaça e comidas memoráveis. Ótima para um presente!

3 – São Paulo, SP

A cidade de São Paulo combina com tantas mães que será difícil errar a mão em uma viagem para lá. São Paulo casa bem com mães culturais, que amam museus; mães com paixões gastronômicas; e, por que não, até com as mães baladeira. Mas o melhor de tudo é que São Paulo casa bem com um orçamento econômico para o presente da mamãe. Não falta o que fazer de graça em São Paulo e os custos de realizar essa viagem podem ser bem mais baixos do que você imagina! E olha que nem falamos sobre as pechinchas que você encontrará na Rua 25 de Março e que podem render os presentes de Dia das Mães para os próximos anos!

4- Ouro Preto, Minas Gerais

Para as mães religiosas ou amantes de cidades históricas, Ouro Preto pode ser uma ótima pedida! Nenhuma outra cidade de Minas Gerais tem oferta tão grande de belas igrejas centenárias abertas à visitação. E elas não são importantes apenas pela questão religiosa. Muitas igrejas de Ouro Preto são verdadeiras obras de arte e exemplares magníficos da arquitetura colonial. Grandes nomes da arte barroca mineira estão representados por lá, entre elas Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho.

Impossível não se emocionar diante da religiosidade e história que guarda Ouro Preto. Uma visita à cidade rende ainda paradas em destinos próximos, como Mariana , Congonhas, o incrível Santuário do Caraça e as pequeninas Lavras Novas, Santa Bárbara e Catas Altas.

5- Beto Carrero, Penha – Santa Catarina

Nós sabemos que tem muita mãe que ama parque de diversões. Que tal então investir em uma visita ao Parque Beto Carrero? Nem será preciso usar como desculpa que a viagem é um pedido das crianças. Você poderá dedicar este dia de diversão à sua mãe. Claro que a viagem com todos os filhos e netos será ainda mais divertida, por isso garanta logo o ingresso do Beto Carrero para toda a família e se jogue nas montanhas-russas e outros brinquedos do parque. Ah! Se a sua família for muito grande, não deixe de aproveitar o cupom de desconto do Beto Carrero.

