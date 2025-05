Turismo no ES: destinos encantadores para celebrar o Dia das Mães

Com a chegada do Dia das Mães, surge a oportunidade de homenagear e celebrar a diversidade de estilos maternos em um dos estados mais encantadores do Brasil: o Espírito Santo. Cada mãe possui sua própria essência, e cada região turística deste Estado oferece um cenário único para tornar este dia inesquecível.

Para a mãe aventureira

Para as mães que buscam emoções e aventuras ao ar livre, o Espírito Santo reserva uma infinidade de destinos. Na Região do Caparaó Capixaba, as montanhas do Parque Nacional do Caparaó convidam para caminhadas desafiadoras e vistas panorâmicas de tirar o fôlego. Além disso, a Região Sul Capixaba dos Vales e Café oferece paisagens deslumbrantes e atividades como trilhas e passeios de bike. Já a Região Doce Pontões Capixabas proporciona a magia das águas doces em meio à natureza intocada.

Para a mãe religiosa

Para as mães que encontram inspiração na espiritualidade e na história, o Espírito Santo oferece um verdadeiro santuário. Na Região turística Metropolitana, o Santuário de Anchieta é um local de peregrinação e reflexão, enquanto o mosteiro Zen Budista, na Região dos Imigrantes, oferece um refúgio de serenidade e contemplação. Já a Região da Costa e da Imigração convida para explorar as tradições dos imigrantes europeus e suas manifestações culturais.

Para a mãe mestre-cuca

Para as mães que apreciam os prazeres da gastronomia, o Espírito Santo é um verdadeiro paraíso. Nas Regiões Metropolitana e das Montanhas Capixabas, por exemplo, os sabores da culinária local se misturam às tradições e aos eventos gastronômicos, oferecendo uma experiência inesquecível. No cardápio estão a moqueca capixaba e outras delícias como bolinhos de aipim com recheios variados, entre eles destacam-se o de carne seca, o de queijo e o de camarão.

Para a mãe do campo

Para as mães que encontram felicidade na simplicidade da vida rural, o Espírito Santo oferece opções de tranquilidade e contato com a natureza. Na Região dos Imigrantes e na Região Caminhos do Café, as fazendas e trilhas convidam para experiências autênticas e relaxantes. Isso sem falar na Região Doce Terra Morena, que oferece o sabor das frutas frescas e da carne de sol, em meio a paisagens deslumbrantes.

Confira os municípios que fazem parte de cada Região Turística:

Região Caminhos do Café, Pedras e Cachoeiras: Água Doce do Norte, Ecoporanga, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Nova Venécia, São Gabriel da Palha, Vila Pavão e Vila Valério.

Região Doce Terra Morena: Montanha, Mucurici, Pedro Canário, Pinheiros e Ponto Belo).

Região Caparaó Capixaba: Alegre, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire e São José do Calçado).

Região Metropolitana – (Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari, Cariacica, Viana e Fundão).

Região Montanhas Capixabas – (Afonso Cláudio, Brejetuba, Castelo, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Vargem Alta, Alfredo Chaves e Venda Nova do Imigrante.

Região Sul Capixaba dos Vales e Café: Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Mimoso do Sul e Muqui.

Região dos Imigrantes: Itaguaçu, Itarana, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Ibiraçu, João Neiva e São Roque do Canaã.

Região da Costa e da Imigração: Anchieta, Iconha, Piúma, Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul.

Região Doce Pontões Capixaba: Águia Branca, Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Colatina, Governador Lindenberg, Mantenópolis, Marilândia, Pancas e São Domingos do Norte.

Região do Verde e das Águas: Aracruz, Conceição da Barra, Jaguaré, Linhares, Rio Bananal, São Mateus e Sooretama.

