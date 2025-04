Dos livros para a vida: 4 destinos literários para explorar no Brasil

Em muitos casos, os cenários literários são tão memoráveis quanto os próprios personagens. E quando esses lugares existem de verdade, ganham outra camada de fascínio — passam a ser pontos de encontro entre a ficção e a realidade, onde se pode caminhar pelas mesmas ruas descritas nos livros, observar os mesmos horizontes e, quem sabe, reviver as emoções das histórias que marcaram gerações.

Para celebrar o Dia da Literatura Brasileira, comemorado em 1º de maio, a Booking.com – empresa de reserva de hotéis, aluguel de temporada, voos e outros serviços de turismo – reuniu quatro destinos nacionais que ultrapassaram as páginas dos livros e se tornaram cenários marcantes da literatura. São cidades, bairros e regiões que não apenas inspiraram grandes histórias, mas fizeram parte delas, abrigando personagens icônicos, dramas históricos e enredos inesquecíveis.

Ilhéus, Bahia

Localizada no sul da Bahia, Ilhéus é mais do que um destino litorâneo. No imaginário literário, a cidade é sinônimo de uma época em que os barões do cacau comandavam a economia e influenciavam diretamente a vida política e social da região. É nesse contexto que desponta uma personagem feminina marcante e de opiniões firmes, que desafia os costumes locais. Ao caminhar pelo centro histórico, visitar os antigos cabarés transformados em pontos turísticos e experimentar os sabores típicos da culinária baiana, os viajantes podem reviver os conflitos entre tradição e modernidade, que estruturam a trama de uma das histórias mais populares da literatura brasileira.

Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro é cenário de uma das histórias mais marcantes da literatura brasileira. Centrada na relação entre dois jovens vizinhos e na dúvida que atravessa o tempo: houve ou não houve traição? A narrativa se desenrola em um sobrado no antigo bairro de Mata-Cavalos, atual Estácio, e aborda temas como amor, ciúme. Ao visitar a cidade, é possível identificar traços do período retratado em bairros como Glória, Catete e Santa Teresa. Esses locais mantêm construções preservadas, igrejas, ruas estreitas e áreas com calçamento em pedra. Entre mirantes, bondes e jardins discretos, a região concentra pontos históricos e culturais que ajudam a contextualizar o ambiente urbano descrito na obra.

Porto Alegre, Rio Grande do Sul

A capital gaúcha é pano de fundo para a história de um menino que vive um momento de amadurecimento e a perda de um amigo. Em meio a esse percurso, um pé de laranja no quintal se torna um espaço de refúgio e conversa. A cidade apresenta áreas que ajudam a visualizar esse ambiente, como o Parque Farroupilha (Redenção), a orla do Guaíba e bairros com forte presença residencial. Esses locais ainda preservam construções térreas, quintais com árvores frutíferas e ruas com menor fluxo de veículos. Características que remetem a um modelo de convivência urbana mais próximo e cotidiano. A presença desses elementos permite ao visitante observar uma Porto Alegre que conserva traços de outras épocas. Com espaços que favorecem o contato entre vizinhos e a relação direta com o ambiente ao redor.

Recife, Pernambuco

Recife, com suas pontes, rios e casarões antigos, é uma cidade que pulsa poesia e introspecção. Foi neste cenário que uma jovem escritora, ainda menina, absorveu as primeiras impressões do mundo. A cidade, com suas ruas estreitas e praças arborizadas, oferece ao viajante a oportunidade de mergulhar em um universo onde o cotidiano se mistura com o metafísico. Onde cada esquina pode revelar um novo questionamento sobre a existência.​ Caminhar pelo bairro da Boa Vista, com suas igrejas barrocas e esquinas melancólicas, é quase um exercício de escuta interior.

No Museu do Estado, ou entre os azulejos da Capela Dourada, o visitante tem contato com registros materiais e simbólicos que ajudam a compreender o contexto social e cultural do Recife.

