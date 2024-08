ES intensifica esforços para trazer navios de cruzeiros em 2025

A Secretaria do Turismo (Setur) está ampliando seus esforços para reintegrar o Espírito Santo na rota dos cruzeiros marítimos na temporada 2025. Sendo assim, nessa quarta-feira (28), uma equipe técnica da Setur, liderada pelo secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, estará presente no 6º Fórum Clia Brasil, que ocorrerá na sede da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), em Brasília. O evento reúne autoridades e grandes players do mercado de cruzeiros e será palco para discussões sobre as principais tendências e desafios do setor.

Aliás, o fórum também contará com a presença de representantes dos outros seis estados que compõem o Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud): Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Philipe Lemos enfatizou a importância do evento para o fortalecimento das relações com os operadores do setor.

“A participação da Setur no Fórum Clia Brasil é mais um passo estratégico rumo ao desenvolvimento do turismo no Espírito Santo. A inclusão do Estado na rota dos cruzeiros não só diversifica as opções turísticas locais, mas também promove um crescimento econômico, beneficiando diretamente o comércio, a rede hoteleira e os serviços locais. Esse encontro em Brasília é importante para consolidar as negociações e garantir que o Espírito Santo seja, novamente, um ponto de parada obrigatória para os grandes cruzeiros na temporada 2025”, destacou o secretário.

Viabilidade de Cruzeiros no Espírito Santo

A Setur concluiu um estudo técnico de simulação, realizado nas instalações da USP, que confirmou a viabilidade de atracar navios de cruzeiro em Vitória. O estudo incluiu análises de risco detalhadas, utilizando técnicas para identificação, caracterização, quantificação e avaliação de perigos associados à operação.

A confirmação da viabilidade abre novas perspectivas para o turismo capixaba. Além disso, cada cruzeiro traz, em média, 2.500 passageiros, com um gasto estimado de R$100 por pessoa durante uma estadia de duas diárias. Isso pode gerar um impacto econômico de R$500 mil por navio.

Há a previsão de receber cerca de 40 escalas de transatlânticos durante a temporada de cruzeiros. Esta se estende de novembro a abril, e a expectativa é de que o Espírito Santo registre um impacto econômico total de aproximadamente R$20 milhões. Este resultado reforça o potencial do Estado como um destino turístico de destaque no cenário nacional e internacional.

