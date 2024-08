Fazenda Roberto Marinho: descubra este paraíso no Sudeste do Brasil

O Rio de Janeiro é um dos destinos mais buscados para viagens dentro do Brasil. Famosa no mundo inteiro, a cidade recebe milhares de visitantes todos os dias. Contudo, no estado do Rio existem inúmeras opções para conhecer fora da capital. Uma das charmosas cidades que abriga diversas belezas naturais é São Pedro da Aldeia, litoral Sudeste do Brasil, onde está localizada a deslumbrante Fazenda Roberto Marinho.

Quem conhece São Pedro da Aldeia – RJ sabe dessas praias cristalinas e “escondidas” no município. Todavia, algumas delas vêm sendo descobertas e ganhando fama na internet. Este é o caso da Fazenda Roberto Marinho, que tem aparecido em diversos cliques do Instagram.

Este local no litoral Sudeste do Brasil é um verdadeiro paraíso, ideal para quem gosta de praticar trilhas de ecoturismo ou simplesmente passar o dia inteiro com os amigos ou familiares num lugar paradisíaco contemplando a natureza.

Quem for mais aventureiro pode passar pelas pedras e chegar às praias desertas da lagoa, onde a água é surpreendentemente limpa devido à distância da área urbana e pelo fato de que, nos últimos anos, tenha havido uma melhoria na qualidade das águas dos arredores.

📍 Fazenda Roberto Marinho – S. Boa Vista – Baleia, São Pedro da Aldeia – RJ