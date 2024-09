Feriados 2025: confira calendário completo de folgas para viajar

Os feriados 2025 podem render ótimas viagens! Se você já está pensando nas folgas do próximo ano, é bom começar a se organizar. No calendário 2025, serão 8 feriados prolongados, incluindo a data do Carnaval 2025, que acontecerá nos dias 3 e 4 de março; a Sexta-feira Santa 2025, que será no dia 18 de abril e vai emendar com o feriado de 21 de abril (segunda-feira); e o Corpus Christi, que será no dia 19 de junho (quinta-feira).

Quer saber a data do próximo feriado? Então confira a lista completa com todos os feriados de 2025 e pontos facultativos! Bora viajar, que o calendário 2025 está recheado de boas oportunidades.

Lista dos feriados 2025

Feriados nacionais no calendário 2025

1º de janeiro: Confraternização Universal (quarta-feira)

18 de abril: Sexta-feira Santa 2025 – Paixão de Cristo (sexta-feira)

21 de abril: Dia de Tiradentes (segunda-feira)

1º de maio: Dia Mundial do Trabalhador (quinta-feira)

7 de setembro: Dia da Independência do Brasil (domingo)

12 de outubro: Dia de Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil (domingo)

2 de novembro: Dia de Finados (domingo)

15 de novembro: Dia da Proclamação da República (sábado)

20 de novembro: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (quinta-feira)

25 de dezembro: Natal (quinta-feira)

1º de janeiro de 2026: Ano Novo 2026 (quinta-feira)

Pontos facultativos no calendário 2025

3 de março: Carnaval (segunda-feira)

4 de março: Carnaval (terça-feira)

5 de março: Quarta-feira de Cinzas (quarta-feira até 14h)

19 de junho: Corpus Christi 2025 (quinta-feira)

24 de dezembro: Véspera de Natal (quarta-feira após 14h)

31 de dezembro: Véspera do Ano Novo 2026 (quarta-feira após 14h)

Feriados em 2025 prolongados

O calendário 2025 está ótimo para quem gosta de viajar. Ao todo, serão 8 feriados prolongados em 2025. Em alguns casos, será preciso negociar um dia a mais de folga para emendar o feriado, mas sempre vale tentar!

O Carnaval 2025, a Semana Santa e o Corpus Christi já fazem parte da lista de feriados prolongados todo ano. Além deles, no calendário de feriados 2025, será possível emendar o Ano Novo (quarta-feira); a Sexta-feira Santa com o Dia de Tiradentes, 21 de abril (segunda-feira); o Dia do Trabalhador, 1º de maio (quinta-feira); o Dia de Zumbi e da Consciência Negra, 20 de novembro (quinta-feira); e ainda o Natal e o Ano Novo 2026, que serão na quinta-feira e contam com o ponto facultativo no dia anterior, o que pode render uma folga de até 5 dias!

Confira todos os feriados prolongados de 2025 e prepare-se para embarcar!