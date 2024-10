Hopi Hari oferece entrada gratuita para crianças em outubro

Neste Dia das Crianças, celebrado no sábado, 12 de outubro, o Hopi Hari, localizado no interior de São Paulo, promete diversão para toda a família com uma promoção especial: crianças de até 12 anos terão entrada gratuita, sem a necessidade de estarem acompanhadas por um pagante.

A ação oferece uma excelente oportunidade de lazer para que toda a família aproveite o feriado com muitas aventuras em um dos maiores parques temáticos da América Latina. A retirada da cortesia será feita na data da visita, nas catracas de acesso ao parque, mediante apresentação de documento de identidade original que comprove a idade.

Os visitantes também poderão curtir a tradicional Hora do Horror. Maior evento de terror da América Latina, que mistura adrenalina e emoção em uma temática assustadora.

Além disso, o Hopi Hari oferece atrações revitalizadas para todas as idades, como as clássicas Katapul, Speedi’64 e Jambalaia. Para tornar o passeio ainda mais emocionante, o parque também inaugurou recentemente três novas atrações:

Aribabobbi (Aribabiba): Um barquinho conduzido pelo marinheiro Bobbi, proporcionando uma divertida aventura em família.

Bugabalum (Infantasia): De volta ao parque, esta atração clássica encanta as crianças com seus balões coloridos e cenário mágico.

Vamvolari (Wild West): Inédita no Brasil, essa atração simula o voo de uma ave. Assim, garantindo uma experiência imersiva e cheia de adrenalina para todas as idades.

O parque estará aberto das 11h às 20h30, com a gratuidade válida exclusivamente no dia 12 de outubro. O parque fica no quilômetro 72 da Rodovia dos Bandeirantes, no município de Vinhedo, interior do estado de São Paulo.

Fonte: Melhores Destinos