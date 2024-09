Incrível! Conheça 10 castelos brasileiros: alguns podem ser visitados

Quem é que disse que não tem castelos no Brasil? Nesta matéria apresentamos 10 castelos brasileiros, que podem até serem mais modestos do que os castelos da Europa, mas chamam atenção por suas formas, cores ou mesmo pelo local em que foram construídos.

Confira dez castelos no Brasil:

Castelo Itaipava, Petrópolis (RJ)

O Castelo de Itaipava, antes conhecido como Castelo do barão, foi construído em 1920 pelo Barão J. Smith de Vasconcellos, nobre português erradicado no Brasil. Hoje a construção abriga um luxuoso hotel em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, além de espaço para eventos. Segundo os proprietários, os materiais utilizados no castelo foram trazidos da Europa. O Castelo de Itaipava já conquistou o título de único castelo em estilo medieval das Américas.

Castelo Furlani, Pederneiras (SP)

O Castelo Furlani começou a ser construído em 1911, com materiais importados da Alemanha e da França. Seu proprietário, Fausto Furlani, foi o engenheiro responsável pela planta. O desenho do castelo foi inspirado na região italiana de Trentino Alto Ádige, próximo da Áustria. Para compor a paisagem local, árvores nativas foram substituídas por plátanos e araucárias. O Castelo Furlani não está aberto para visitações.

Castelo da Ilha Fiscal, Rio de Janeiro

Cercado pelas águas da Baía de Guanabara, o Castelo da Ilha Fiscal abrigou uma das últimas festas da monarquia, em 1889. Projetada pelo imperados Dom Pedro II em estilo neogótico, a construção é inspirada na arquitetura medieval da região francesa de Provença. Atualmente o castelo integra o Espaço Cultural da Marinha, abriga o Museu Naval e está aberto para visitação.

Castelo Mourisco de Manguinhos, no Rio de Janeiro

Outro castelo do Rio de Janeiro é o prédio símbolo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), também conhecido como Castelo Mourisco de Manguinhos. O projeto começou em 1905, feito pelo arquiteto português Luiz Moraes Júnior, inspirado no estilo neomourisco, decorado com azulejos, ladrilhos hidráulicos nos pisos, vitrais coloridos, colunas e arcos.

Castelo Zé dos Montes, no Rio Grande do Norte

O Castelo Zé dos Montes começou a ser construído em 1984 em Sítio Novo, no Rio Grande do Norte, a cerca de 125 km de Natal. A obra teria sido iniciada pelo proprietário, José Antônio Barreto, eternizado como Zé dos Montes, depois de uma visão espiritual que pedia para que fosse construída uma igreja para Nossa Senhora. Além da capela em homenagem à santa, também chamam atenção no castelo os salões rochosos e um labirinto de terra que representa a Via Crucis.

Foto: Zé dos Montes/Instagram

Castelo de Pedras Altas (RS)

O histórico castelo do sul do Rio Grande do Sul foi construído no início do século 20 pelo diplomata Joaquim Francisco de Assis Brasil. Lá foi assinado o acordo que pôs fim à Revolução Gaúcha de 1923. Hoje o castelo faz parte do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado.

Foto: Jornal Minuano

Castelo do Batel, Curitiba (PR)

O Castelo do Batel foi construído na década de 1920 em Curitiba, inspirado nos castelos do Vale do Loire, na França. Em 1974, o castelo foi tombado pelo patrimônio histórico do Estado do Paraná. Localizado em uma das áreas mais nobres da capital paranaense, o castelo atualmente é palco de festas e eventos.

Castelo de Joinville (SC)

Um sonho de infância que virou realidade. Por mais de 20 anos, o massoterapeuta Leonardo Caradelli se dedicou a construir seus castelo em Joinville, maior cidade de Santa Catarina. A construção hoje tem sete salas, seis quartos, cinco banheiras e três cozinhas, totalizando cerca de 700 metros quadrados.

Castelo São João, em Pernambuco

O Recife também tem um castelo para chamar de seu. Em estilo gótico, o Castelo São João foi um desejo do pernambucano Ricardo Brennand (empresário, engenheiro e colecionador brasileiro, falecido em 2021). A construção começou em 2001. O castelo está situado em uma área de 77 mil metros quadrados e abriga o chamado Museu de Armas São João. O acervo reúne uma das mais importantes coleções particulares de armas brancas como espadas, facas, canivetes, estiletes entre outras peças.

Castelo Simões Lopes, Pelotas (RS)

Localizado em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o Castelo Simões Lopes ficou pronto em 1923 por Augusto Simões Lopes. O castelo tem dois andares, um porão habitável e seus terraços e torres lembram os antigos castelos medievais.

Fonte: Melhores Destinos