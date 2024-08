Maior parque de dinossauros do mundo vai abrir unidade no ES, veja onde

Um dos maiores parques de dinossauros do mundo anunciou que terá mais duas unidades no Brasil! Localizado em Miguel Pereira, cidade serrana do Rio de Janeiro, o parque Terra dos Dinos abrirá outros dois empreendimentos temáticos nas cidades de Campos do Jordão, em São Paulo, e em Guarapari, no Espírito Santo.

Em entrevista à revista Exame, o proprietário do parque temático, Márcio Clare, disse que já comprou os dois terrenos dos próximos Terra dos Dinos. A expectativa é que as obras comecem nos próximos meses nos dois estados, e que os parques sejam inaugurados no primeiro semestre de 2025.

Foto: Terra dos Dinos / Divulgação

Terra dos Dinos

Inaugurado há menos de dois anos, o Terra dos Dinos tem sido um sucesso e, por isso, o empresário Márcio Clare planeja as próximas novidades. Para ter ideia, a receita líquida do lugar cresceu 893% de um ano para o outro.

Imerso na Mata Atlântica, o primeiro parque de dinossauros ocupa quase 100 mil metros quadrados em uma reserva ecológica de mais de 1,4 milhão de metros quadrados, com muito verde e onde os visitantes passeiam em meio à mata.

O Terra dos Dinos conta com 40 dinossauros em tamanho real. Esses animais estão distribuídos pela trilha, que os visitantes fazem a pé. Além disso, o lugar conta com tirolesa, gruta, trilha suspensa e o maior trenó de montanha da América Latina, sendo esta última sua mais nova atração. Sendo assim, ótimos atrativos para dias de diversão com as crianças e em família.

Fonte: Melhores Destinos