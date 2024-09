Mês das Crianças: pesquisa revela para onde as famílias brasileiras querem viajar

Mais de um terço dos viajantes brasileiros (35%*) consideram importante que um destino seja agradável para crianças e adultos. É o que revelou uma pesquisa da Booking.com – uma das maiores empresas de reserva de hospedagem, atrações e outros serviços de turismo. Outubro é um período ideal para viajar com a família e perfeito para celebrar festividades como o Dia das Crianças e o Dia das Bruxas. Muitos destinos oferecem programações especiais, como parques temáticos, atividades recreativas e eventos ao ar livre voltados para os pequenos.

Pensando nisso, a Booking.com realizou um levantamento de dados** para entender para onde as famílias brasileiras querem viajar no mês de outubro. As cinco cidades mais buscadas na plataforma para o período têm em comum a oferta de atividades que encantam tanto crianças quanto adultos. Além disso, oferecem uma combinação de atividades recreativas e culturais, tornando-as perfeitas para uma viagem em família. Os dados apontam volume de buscas e não reservas feitas, mas indicam a tendência para o período.

Destinos mais buscados por famílias brasileiras, na Booking.com, para viagens em outubro de 2024:

1) Ubatuba, São Paulo

2) Porto de Galinhas, Pernambuco

3) Caldas Novas, Goiás

4) Porto Seguro, Bahia

5) Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

Mês das crianças

E o mês das crianças reflete também nos resultados para destinos fora do Brasil em outubro. Orlando, nos Estados Unidos, sede de alguns dos maiores parques de diversões do mundo, foi o lugar mais buscado por famílias do Brasil. Em segundo lugar, está Paris, na França seguido por Santiago, no Chile.

De acordo com Marco Sobrinho, Gerente Comercial da Booking.com no Brasil, “os destinos mais buscados mostram a preferência por locais que oferecem diversão para toda a família. O efeito do mês das crianças é evidente até em destinos internacionais com Orlando liderando. Assim, as listas mostram o desejo de proporcionar experiências mágicas para as crianças, e de aproveitar ao máximo as festividades e a diversão que este mês traz”.

Fonte: Booking.com