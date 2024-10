O que pode levar na bagagem de mão? Tire todas as suas dúvidas e monte a mala perfeita

O que posso levar na bagagem de mão? Essa dúvida é comum na hora de arrumar a mala, já que há regras que limitam ou proíbem diversos artigos em voos. Eletrônicos, perfumes, desodorante aerossol, bebidas alcoólicas, cortadores de unha, barbeadores… A lista dos itens que geram dúvidas é grande!

Assim, muitos viajantes, inclusive experientes, acabam tendo que descartar no aeroporto itens proibidos, por não se atentarem ao que pode e ao que não pode no voo. Por isso, é sempre bom revisar a bagagem de mão e repensar objetos que parecem inofensivos, mas podem dar dor de cabeça na hora do raio-x.

Neste post, respondemos às principais dúvidas sobre o que pode levar na bagagem de mão. Além disso, e demos ótimas dicas para organizar a mala e evitar problemas. Vamos lá!

O que pode levar na bagagem de mão

Na maioria das companhias aéreas, os passageiros têm direito a levar gratuitamente na cabine dois volumes: a bagagem de mão e o item pessoal. Mas, ambos devem atender às normas, seguindo medidas e o peso específicos, além de somente armazenarem itens permitidos pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A principal dica para saber o que levar na bagagem de mão é carregar os objetos de maior valor e aqueles que você não quer arriscar perder em caso de extravio da bagagem despachada. Isso inclui documentos, dinheiro, joias, remédios, eletrônicos e até uma muda de roupa extra. Atentando-se sempre ao que está liberado ou não ir à cabine do avião.

Lista do que pode levar na bagagem de mão

Confira abaixo a lista do que pode levar na bagagem de mão (itens marcados com * requerem atenção):

Roupas e calçados

Produtos de higiene pessoal e cosméticos *

Eletrônicos (celular, notebook, câmeras fotografias, carregadores)

Joias

Documentos

Secador, chapinha e outros modeladores

Medicamentos *

Alimentos e bebidas *

Guarda-chuva (pequeno e não pontiagudo)

Bengalas e muletas (sem pontas)

Barbeadores elétricos ou descartáveis e em cartucho*

Cigarros, cigarros eletrônicos, isqueiros e fósforos (levados juntos ao corpo) *

Instrumentos musicais e materiais esportivos *

Confira a lista completa da Anac com tudo o que pode ir na mala de mão e o que precisa ser despachado, clicando aqui.

Produtos de higiene pessoal na mala de mão

Shampoo, sabonete, cremes, perfumes, desodorantes e outros itens líquidos, pastosos, em gel ou aerossol podem ser levados na mala de mão, desde que atendam às normas da Anac. Em voos nacionais, o passageiro pode levar até 4 embalagens de até 300 ml ou 300g. Nos voos internacionais, as embalagens devem ser de até 100 ml e a soma não pode passar 1 litro.

Líquidos armazenados em embalagens superiores a 100 ml ou 300 ml não podem ser transportados, mesmo que o recipiente esteja parcialmente cheio. Válvulas de aerossóis devem estar protegidas por tampa. Além disso, os itens devem ser armazenados com folga em embalagem plástica transparente, com limite de uma por passageiro, que possa ser fechada e com capacidade para até 1 litro.

Medicamentos na bagagem de mão

Medicamentos podem ser transportados na bagagem de mão sem restrições em voos domésticos. Entretanto, nos internacionais, os líquidos devem ser levados em embalagens de até 100 ml. Caso o medicamento exceda o limite, ele deve estar acompanhado da receita, em quantidade suficiente somente para o voo e ser apresentado no momento da inspeção de segurança. O mesmo vale para insulina e suas canetas aplicadoras.

Alimentos e bebidas na bagagem de mão

Alimentos podem ser transportados na bagagem de mão, desde que estejam armazenados de forma que não liberem respingos ou odores. Dê preferência a itens industrializados e lacrados na embalagem original. Comida para bebês e dietas especiais, como papinhas, leite em pó e suplementos alimentares, podem ser transportados, mas apenas na quantidade necessária para o consumo durante o voo.

As bebidas seguem as regras da Anac para transporte de líquidos. O limite por embalagem é de 300 ml em voos domésticos e 100 ml em voos internacionais, entrando no cálculo total de líquidos na bagagem de mão. Transportar bebidas alcoólicas é permitido em voos nacionais, desde que estejam em embalagens lacradas de até 1 litro cada, com limite de 5 volumes por pessoa e tenham teor alcoólico máximo de 70%. Líquidos adquiridos em free shops durante viagem podem exceder o limite internacional de 100 ml, desde que fechados e com nota fiscal.

Barbeador na bagagem de mão

São permitidos apenas barbeadores elétricos ou em cartuchos. Outros aparelhos depilatórios só podem ser levados na bagagem de mão sem as lâminas. Já navalhas e lâminas de barbear não são permitidas na bagagem de mão, somente na despachada.

Cigarros eletrônicos, cigarros, isqueiros e fósforos na bagagem de mão

Cigarros eletrônicos, cigarros, isqueiros e fósforos exigem atenção especial. Eles devem, obrigatoriamente, ser transportados junto ao corpo, no bolso, por exemplo. E, claro, é proibido fumar a bordo, seja cigarro tradicional ou eletrônico. Além disso, alguns países impõem restrições sobre a quantidade de cigarros permitida ou barram a entrada de cigarros eletrônicos, então vale a pena pesquisar antes de viajar. Apenas um isqueiro e uma caixa de fósforos podem ser levados por passageiro, com especificações sobre quais modelos são permitidos. Confira aqui.

O que não pode levar na bagagem de mão

De forma geral, o que não pode levar na bagagem de mão são itens de grande volume e, principalmente, que coloquem o bem-estar e a segurança dos passageiros e da tripulação em risco. Portanto, isso inclui qualquer objeto cortante e substâncias perigosas.

Confira abaixo a lista do que não pode levar na bagagem de mão:

Líquidos e aerossóis em quantidades superiores a 100 ml (em voos nacionais) e 300 ml (em voos internacionais) e mal condicionados.

Artigos pontiagudos ou cortantes (facas, tesouras, navalhas, picadores de gelo, alicates ou qualquer outro objeto com lâmina maior de 6 cm).

Agulhas de tricô e crochê

Ferramentas (por exemplo, martelos, marretas, furadeiras, entre outros)

Armas de fogo (e suas réplicas), armas de choque e armas brancas (arco e flecha, soco-inglês, porretes, entre outros)

Bebidas alcoólicas com teor superior a 70%

Substancias inflamáveis e explosivas (por exemplo, combustível, pólvora, munições, fogos de artifício, gases inflamáveis, isqueiros do tipo maçarico, entre outros)

Substancias químicas tóxicas e perigosas (spray de pimenta, repelentes em aerossóis, cloro, alvejantes, venenos, materiais infecciosos, radioativos, entre outros).

Ainda que você não possa levar algum item na bagagem de mão, isso não significa que ele precise ficar de fora da sua viagem, pois ainda há a possibilidade de despachá-lo. Mas esteja atento a quais itens que podem ser despachados, pois também há uma série de outras regras para essa categoria de bagagem. Por fim, recomendamos que você leia as orientações da Anac, acessando o link.

É preciso pesar a bagagem de mão?

Assim, a bagagem de mão não pode exceder 10 kg, e a companhia aérea pode solicitar que você pese sua bagagem. Caso ela ultrapasse o limite de peso, terá de ser despachada, o que inclui o pagamento de taxas. Contudo, geralmente, as companhias pesam apenas as malas maiores antes de serem despachadas. De todo modo, fique atento para não ultrapassar os 10 kg na bagagem de mão.

Fonte: Melhores Destinos