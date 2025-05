Onde fica Gramado? Veja como chegar à famosa cidade da Serra Gaúcha

Gramado na Serra Gaúcha, é especialmente famosa pela arquitetura charmosa, climazinho de montanha e pela excelência na arte de receber. Por essas e outras é que a cidade gaúcha é um dos destinos mais visitados do Brasil. Mas onde fica Gramado e qual é a melhor maneira de chegar lá? Neste post, vamos te explicar quais são as melhores opções para diferentes perfis de viajantes.

Onde fica Gramado?

Gramado é uma cidade do Rio Grande do Sul, na Região das Hortênsias, parte da Serra Gaúcha. Está a 125 km de Porto Alegre; a 448 km de Florianópolis; 728 km de Curitiba e 1.118 de São Paulo. Para quem parte da região Nordeste, Fortaleza fica a 4.036 km; Recife a 3.756 km e Salvador a 3.082. Já Belém, no Pará, está a 3.979km, enquanto Brasília está a 2.102 km.

A romântica cidade, muito escolhida para viagens a dois, encanta com sua arquitetura de estilo enxaimel e seus parques decorados por pinheiros, araucárias e flores.

Por conta da colonização feita por descendentes de açorianos e imigrantes alemães e italianos, Gramado parece ser um pedacinho da Europa no Brasil. A culinária da região também é destaque – para os amantes dos roteiros gastronômicos, esse é o destino perfeito!

Como chegar a Gramado?

A forma mais fácil das pessoas que não moram no Rio Grande do Sul chegarem a Gramado é de avião, pousando no Aeroporto Internacional de Porto Alegre – Salgado Filho e depois indo pela rodovia até a cidade. O percurso dura, em média, 2 horas. Sendo assim, é comum que as pessoas combinem avião e carro ou avião e ônibus.

No quesito distância, o Aeroporto de Caxias do Sul ganha do Aeroporto de Porto Alegre – ele está a 70 km de Gramado. Mas, por conta da quantidade de voos, facilidade nos serviços de translado e valor das passagens mais baixo, a maioria das pessoas acaba optando pelo Salgado Filho. De todo modo, vale conferir os preços das passagens para Caxias do Sul e comparar. No link a seguir, você encontra os preços dos dois aeroportos:

Também existe a opção de pegar um voo da Azul Conecta entre Porto Alegre e Canela, que é bem rapidinho, dura cerca de 20 minutos. Mas ele opera apenas voos com pequenos aviões e em épocas específicas.

Como ir do Aeroporto de Porto Alegre para Gramado?

Ônibus – os ônibus tipo executivo da Citral para Gramado passam no próprio aeroporto de Porto Alegre de hora em hora, praticamente. O percurso dura em torno de 2h30. O ônibus executivo custa R$ 78,45* e o semi direto R$ 57,35*. É a forma mais barata para chegar a Gramado! O bilhete pode ser comprado pelo site ou na bilheteria.

Serviço de transfer – diversas empresas oferecem o transporte compartilhado (ou privado, se previamente agendado) em vans que saem do próprio aeroporto de Porto Alegre com destino a Gramado e Canela. Os veículos da Brocker, por exemplo, saem praticamente de hora em hora do aeroporto e o serviço não precisa ser agendado, mas é aconselhável o agendamento pelo site. para que seu espaço no transporte esteja garantido, principalmente em alta temporada e vésperas de feriado. Há pacotes de ida e volta a partir de R$ 229 por pessoa. No site Laçador de Ofertas você pode consultar traslados com outras empresas. E o melhor: usando o cupom MELHORESDESTINOS você garante 5% de desconto só por ser nosso leitor!

Carro alugado – Alugar um carro e retirá-lo no aeroporto continua sendo uma ótima opção para quem busca um serviço mais personalizado ou viaja com crianças que necessitam de cadeirinha. O lado negativo é que boa parte das vagas de estacionamento em Gramado e Canela são cobradas no parquímetro e vários hotéis também cobram entre 20 e 30 reais pela diária do estacionamento.

– Alugar um carro e retirá-lo no aeroporto continua sendo uma ótima opção para quem busca um serviço mais personalizado ou viaja com crianças que necessitam de cadeirinha. O lado negativo é que boa parte das vagas de estacionamento em Gramado e Canela são cobradas no parquímetro e vários hotéis também cobram entre 20 e 30 reais pela diária do estacionamento. Táxi ou Uber – os táxis e Uber funcionam bem em Gramado e podem ser uma mão na hora para quem está sem carro. O trajeto simulado entre o Aeroporto Internacional e Gramado custava em torno de R$ 205,00 em abril de 2025. Infelizmente, alguns motoristas em Gramado se recusam a fazer o traslado a Porto Alegre pelo valor do aplicativo. Nesse caso, você pode tentar negociar o valor da corrida, tentar chamar outro motorista ou optar por um serviço de transfer para um retorno.

Como ir de carro de Porto Alegre para Gramado?

Quem escolhe ir de carro raramente resiste a abrir as janelas para sentir o vento da Serra Gaúcha no rosto e admirar a paisagem – se prepare para ficar com vontade de parar o carro a cada km percorrido para fazer uma foto, porque a vista é realmente muito bonita e super instagramável. Fique atento aos pórticos de entrada de Gramado, que também são perfeitos para fotografar. Quem vai se hospedar em Canela, basta seguir viagem por mais 7 km na av. das Hortênsias, que liga as duas cidades.

Levando em conta que a quantidade de locadoras em Porto Alegre é maior, recomendamos que você escolha alugar o carro por lá e, de preferência, opte por uma locadora que possua filial em Gramado. Assim, se houver algum problema com o veículo, você terá uma melhor assistência, sem precisar descer a serra para solucionar.

