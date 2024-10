Parque Oschin! Conheça a atração familiar com mega playground e trilha

Quem viaja com as crianças para Monte Verde precisa colocar o Parque Oschin em seu roteiro. Esse parque de 50 mil metros quadrados tem boas atrações para os pequenos, mas é também um ótimo passeio para casais e famílias, perfeito para quem gosta de estar em contato com a natureza. E tem quem não goste?

Visitamos o Parque Oschin e traremos a seguir todas as informações dessa que é uma das principais atrações de Monte Verde.

Parque Oschin

Localizado no sul de Minas, Monte Verde é um charmoso distrito de Camanducaia, a cerca de 160 km de São Paulo. São nos meses de férias e, principalmente, no inverno, que Monte Verde recebe mais turistas. O friozinho dos seus 1.550 metros de altitude no meio da Serra da Mantiqueira são mesmo um charme.

Casais e famílias costumam lotar os hotéis e pousadas em Monte Verde na alta temporada. E o que fazer nesse distrito, além de comer muito bem e curtir a natureza? Visitar também as outras atrações de Monte Verde, como o bar de gelo, a patinação em pista de gelo, a Fazenda Radical e os parques, entre outras.

O Parque Oschin só foi aberto ao público em 2020, mas ele é um pouco mais antigo. A família Oschin é originária da Letônia e fincou residência em Monte Verde na década de 1960. O parque foi uma ideia do sr. Oschin para os seus netos, que depois resolveu abrir as portas para todos os visitantes.

Como em Monte Verde é praticamente tudo muito pertinho, o Parque Oschin está a menos de 2 km do centrinho do distrito. Basta sair da avenida principal e seguir de carro por cerca de 5 minutos para chegar ao parque. Parte do caminho não é asfaltada e é preciso deixar o veículo estacionado na rua.

O que fazer no Parque Oschin

Monte Verde é uma cidade para descansar, curtir a vibe do lugar, deixando a pressa e o estresse bem longe dali. E visitar o Parque Oschin deve ter esse mesmo propósito: ir com calma para passar umas duas ou três horinhas lá.

O ingresso dá direito a ficar o dia todo – até a sair e voltar depois. Comprando o combo para dois parques (Parque Oschin + Villaleta, que ainda falarei dele daqui a pouco), ainda é possível ir nos dois locais por dois dias consecutivos. Pode ser uma boa principalmente para quem está com criança e quer um lugar para brincar.

O mega playground é realmente a atração mais procurada pelo público infantil. Ele é um enorme circuito com escaladas, pontes e escorregadores. A maioria dos brinquedos é feita de madeira, e com certeza os pequenos vão querer passar a maior parte do tempo nesse espaço.

A natureza está por todo lugar do Parque Oschin. As gigantes araucárias moldam o caminho e ajudam a dar um charme ao local. Vale também fazer a rápida trilha até a Gruta do Ian, desde que não esteja acompanhado de crianças pequenas – o trajeto é até tranquilo, mas dependendo da época pode estar bastante escorregadio.

O Parque Oschin conta também com restaurante, que servem porções, lanches e pratos. Pode ser uma boa opção para quem vai com mais tempo e quer almoçar por lá mesmo.

Quando ir ao Parque Oschin

De fim de semana, o Parque Oschin costuma receber mais visitantes, principalmente nos meses de férias e no inverno (julho). Durante a semana, o parque fica praticamente vazio (quando fui em agosto não contei mais de 10 pessoas).

O Parque Oschin também tem alguns eventos específicos. No fim do ano, o parque ganha uma decoração natalina, com casa do Papai Noel e até uma descida do bom velhinho em seu trenó.

Parque Oschin:

Quando abre: diariamente das 10h às 18h, exceto terça-feira.

Valor do ingresso: R$ 50 por pessoa acima de 12 anos; R$ 30 de 3 a 11 anos e acima de 60 anos. Há um combo que dá direito à entrada ao Parque Oschin e ao VillaLeta por dois dias consecutivos: R$ 65 para acima de 12 anos, R$ 40 de 3 a 11 anos e acima de 60 anos. É recomendável comprar antecipadamente no site e já escolher a data da visita.

Endereço: Rua Mantiqueira, 1460

Fonte: Melhores Destinos