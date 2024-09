Passagem de avião entre RJ e Vitória por menos de R$200,00? 😱 Confira!

Dois destinos imperdíveis e encantadores: Vitória – ES e Rio de Janeiro – RJ! Então, se você está em solo carioca e quer conhecer o Espírito Santo, ou então se você foi do ES para o Rio e deseja retornar de avião, se liga nessa dica. A empresa Latam está com promoção de passagem aérea com valor abaixo de R$200,00 para o trajeto Rio de Janeiro X Vitória.

Leia também: Em ponto turístico de Muniz Freire é possível ver o Pico da Bandeira, Forno Grande e mais

A oferta é para o mês de Novembro deste ano. O valor inicial da passagem de avião do Rio de Janeiro para Vitória, para o dia 21/11, está apenas R$159,00. Todavia, este valor não inclui as taxas da companhia. Sendo assim, é necessário simular a compra para verificar o valor final. Além disso, você pode conferir valores para outras datas, se desejar. Para fazer sua consulta clique aqui.

E aí, curtiu? Agora é só comprar as passagens e aproveitar as dicas de Vitória – RJ e do Rio de Janeiro – RJ que você também encontra aqui dentro do Guia A.